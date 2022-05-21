慈山寺預約方法/交通/開放時間/活動懶人包！賞觀音像/遊佛殿

慈山預約方法、交通攻略、開放時間一次過睇！位於大埔的佛教寺院慈山寺，環境清幽，建築宏偉而且莊嚴，不論是否善信，都可以去慈山寺參觀。記者整合慈山寺一日遊活動、預約方法及交通等，一次睇清參觀慈山寺攻略！

慈山寺一日遊｜預約方法/交通/開放時間/活動懶人包！賞觀音像/遊佛殿

慈山寺預約方法

想參觀慈山寺，必須預先在網上登記，分為個人（1-6人）及團體（20-60人）兩種，均以先到先得的形式報名。報名時可以選擇當天一個月內的日期及時段，填妥個人資料登記，獲確認後就會收到確認電郵，在指定日子前往並向工作人員出示電郵編號及身份證，就可以免費入場參觀喇！

不過預約時要注意，參觀慈山寺名額非常搶手，或需準時在早上八時搶飛報名，才可能預約到一個月後的名額！

圖片來源：慈山寺

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慈山寺交通

慈山寺位置偏遠，但都有多架巴士及小巴來往港鐵大埔墟站至慈山寺。出發前記得查清班次，以免候車太久而錯過預約進場時間。

圖片來源：慈山寺

【1】慈山寺交通—小巴

20B—來往港鐵大埔墟站至洞梓



於洞梓路與普門路交界下車，沿普門路步行約10分鐘即抵達慈山寺。

*小巴約10-20分鐘一班，全程收費$7.8



NR532—來往港鐵大埔墟站至洞梓山莊



於金山花園下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約13分鐘即抵達慈山寺

*小巴約15-30分鐘一班，全程收費$7.8



20C—來往港鐵大埔墟站至大美督



於䃟頭角下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺。

*小巴約5-20分鐘一班，全程收費$8.3



20T—來往港鐵大埔墟至慈山寺



於寺院門外下車。

*逢星期一至星期五（公眾假期除外）提供往來港鐵大埔墟站與慈山寺之服務。

*由港鐵大埔墟站開出的班次為:上午9:15、9:45、下午1:15及1:45。

*由慈山寺內迴旋處開出的班次為:上午11:30、下午12:00、12:30、1:00、1:30、3:30、4:00、4:30及5:00。

*單程全票收費$7.8。



【2】慈山寺交通—巴士

75K—來往港鐵大埔墟站至大美督



於䃟頭角下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺

*巴士約10-20分鐘一班，全程收費$5.8



275R—來往大埔墟站至新娘潭



於䃟頭角站下車，沿洞梓路步行，右轉入普門路，步行約20分鐘即抵達慈山寺

*巴士約10-20分鐘一班，全程收費$10.6

*星期日及公眾假期行駛



慈山寺建築及活動

慈山寺以中國佛寺建築傳統為設計概念，除了地標巨型觀音像外，主要分為主佛殿區、慈山寺佛教藝術博物館等多個部分。慈山寺背靠八仙嶺郊野公園，環境清幽，就算並非善信都可以去參觀！

圖片來源：慈山寺

【1】主佛殿區

走進慈山寺後，就會去到主佛殿區，包括坐落於寺院主中軸線的山門、彌勒殿以及大雄寶殿。各個殿內都有造工精細的佛像和裝飾，氣氛莊嚴肅穆，不妨放慢腳步慢慢欣賞。

【2】觀音聖像區

必定要去位於寺院東北面的觀音聖像！經過第二大殿普門和洛伽池後，就會抵達高達76米的觀音像前。觀音聖像造型參考宋式，頭頂髮髻中現阿彌陀佛像，其右手持智慧摩尼寶珠，左手持淨瓶，施灑淨水，讓信眾獲得清淨。

【3】慈山寺佛教藝術博物館

博物館建於觀音聖像座下，收藏從歐美、日本、台灣、香港各地蒐藏佛教藝術文物，部分展品有數百年，甚至近千年的歷史，為香港唯一一間以佛教藝術為展覽主題的博物館。

【4】 導賞團及供水抄經

想更了解慈山寺的特色，可以下載語音導賞，遊覽時更可以隨時聽到寺內各處介紹。同時都可以報名參與義工帶領的導賞團，講解建築及造像等的宗教故事。

寺內其實尚有抄經、茶禪、供水等活動體驗，不過部分因為疫情暫停，詳情及重開時間需向寺院查詢。

慈山寺參觀注意事項

慈山寺為莊嚴神聖之地，參觀時必須留意以下事項：

1. 請於寺內保持輕聲細語。

2. 請穿著莊重的服裝, 例如有袖上衣、長褲、七分裙或七分褲。

3. 寺內實行全面禁煙

4. 請勿携帶任何香煙、酒精飲品、葷食、海產。可自備素食到寺內指定範圍享用。

5. 請勿在殿堂內拍攝或攝錄。

6. 道場莊嚴，請勿觸摸寺內之佛像、法器或植物。

7. 請勿帶同寵物進入寺院（陪同視障人士的導盲犬除外）。

慈山寺



地址：香港新界大埔普門路88號

開放時間：09:30-17:30

電話：2123-8666

