東龍島一日遊｜6大特色景點　罕見白崖空中飛索　附交通營地資訊

東龍島位於香港西貢區最南端，小島四面環海，景色優美，海水亦十分清澈。東龍島現時只剩下很少居民居住，環境清幽恬靜。不少香港市民都會選擇假日到東龍島體驗戶外活動，行山、露營、到各個景點打卡留念等，想知道東龍島有什麼景點可以打卡，就記得約朋友一起去。



東龍島交通

方法一：鯉魚門三家村出發

從油塘港鐵站A2出口步行10分鐘到三家村碼頭，到達三家村碼頭後乘搭船隻約30分鐘到達東龍島。

方法二：筲箕灣避風塘碼頭出發

從西灣河港鐵站A出口步行8分鐘到筲箕灣避風塘碼頭，到達筲箕灣避風塘碼頭後乘搭船隻約1小時到達東龍島。

大家需要留意只有星期六、日及公眾假期才會有船前往東龍島。

東龍島特色景點：噴水岩、炮台、佛堂門燈塔、石刻、鹿頸灣、白崖

6個特色景點，快點圖放大看看👇👇👇

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1. 噴水岩

噴水岩又稱為「潛龍吐珠」，當海浪撞上岸邊岩石的時侯，就會激起浪花。最高可形成3米高的水柱，場面壯觀。

2. 炮台

因東龍島曾是軍事重地，炮台是戰時留下來的遺跡，當時是為了防禦海盜而建。在炮台遺址可看到當年的炮台圍牆和營房，也是罕見地欣賞到香港歷史遺跡。

3. 佛堂門燈塔

佛堂門燈塔是東龍島著名打卡景點之一，白色燈塔外型復古浪漫，位置四面環海，已有百年歷史。

它位於東龍島營地的左邊，有一條小路通向佛門堂燈塔。它是日軍佔領香港時期所建造的防衞設施。由於四面環海，海岸有時侯會掀起水花，甚至高過通往燈塔的小橋，因此拍攝的時侯也要注意安全。

4. 石刻

這一塊石刻被列為香港法定古蹟之一，是本地最早有文獻記載的石刻。同時是香港最大的石刻，高約1.8米，長約2.4米。

5. 鹿頸灣

沿著海岸走到最南邊就可以到達鹿頸灣，你可以欣賞到一望無際的大海。遠離煩囂，聽著海浪聲，的確可以放鬆一下。

6. 白崖

在香港很少可以看到全白色的崖壁，感覺就像鋪上了一層白雪一樣。不過白崖岩石上有灰粉，所以特別跣，大家拍照的時候都要加倍小心。

東龍島：政府營地與非政府營地

不少朋友都喜歡選擇在東龍島露營，東龍島分為政府營地與非政府營地。非政府營地鄰近燈塔，擁有無敵大海景；政府營地則鄰近炮台，有水源和廁所。即使不選擇露營的朋友，也建議可以到非政府營地野餐，欣賞大自然的美景。

東龍島特別體驗：懸崖飛索

倘若喜歡大自然又喜歡刺激的你，就可以到東龍島參與崖上空中飛索！在飛索過程中可以飽覽到東龍島的面貌，有美麗的山、環海的景色和壯闊的奇石可供欣賞。活動過程有專業教練全程從旁指導，讓你安全體驗東龍島飛索。

點下圖即睇《野外步出》江嘉敏玩飛索過程：江嘉敏玩吊索真我盡現 崩潰坐崖邊爆粗喪嗌：救命啊！👇👇👇

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