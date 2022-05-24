炮台山油街實現10大免費展覽！全新藝術空間 3D藍鯨巨浪/轉動樹木

炮台山油街實現全新藝術設施開幕，推出10個藝術項目並開放予公眾免費參觀！當中包括由外國團隊製作的3D立體藍鯨影像、以樹木為主題的動力裝置、戶外藝術作品等。

油街實現｜全新藝術空間開幕！10大免費展覽 3D藍鯨巨浪/轉動樹木/玻璃屋

「油街實現」前身為香港皇家遊艇會會所，已有逾百年歷史，更被列為二級歷史建築！這座百年英式紅磚古建築，2013年變成街區藝術空間，最近更與毗連逾3,000平方米的戶外空間連合，擴展成全新藝術設施！

圖片來源：油街實現

油街實現的全新藝術空間由今日（5月24日）起免費向公眾開放，除了有一棟兩層高的建築物作展覽及活動用途，更與不同藝術家合作推出10個項目！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

油街玻璃屋及紅磚建築油街倉庫（圖片來源：政府新聞公報）

展覽包括由著名美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作的「賞森．悅木」，以樹木為主題的動力裝置，多棵龍柏樹種植在油街花園，其中三棵以傾斜10度種植在轉盤上，轉動時光線、陰影和圖案交錯，讓參觀者感受「非自然之自然」。

「賞森．悅木」裝置（圖片來源：政府新聞公報）

另一個必看展覽就是由知名韓國藝術團隊d'strict創作的立體數碼藝術「新域混影」，在大型屏幕上呈現翻騰巨浪，以及藍鯨暢泳的超像真數碼影像，巧妙地結合藝術與科技，為觀眾帶來視覺衝擊！

6位香港藝術家亦以數碼城市的意念變奏為主題，帶來跨領域的影像作品展覽「數碼繆思」，將油街陽台變成立體空間。其他藝術項目亦包括為期六個月的「貳零貳貳同學會」，不同的藝術家及創意單位以展示、表演和活動形式，與公眾作生活體驗交流。

藝術展覽「未竟之園」就以不同角度演繹城市發展與自然環境之間複雜的共生關係；「XCHANGE」系列透過一連串公眾參與活動，為生活問題提供具創造力的解決方法。「人．樹．地」推動都市種植；還有以中國園林概念設計虛實山石裝置「三假山」、戶外藝術作品《連里枝》和《綠野油蹤》等！

油街實現展覽期因應不同項目有異，展期由3個月至11個月不等，想去參觀就要把握機會喇！大家可以免費進場參觀，惟每個時段都有人數限制，入場時亦須用手機掃描「安心出行」，以及符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

油街實現



地址：香港北角油街12號（港鐵炮台山站 A 出口）

開放時間：星期一 14:00-20:00；星期二至日 10:00-20:00

休館日：星期一 10:00-14:00（公眾假期除外）、農曆年初一及二

