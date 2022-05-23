煙墩山隧道｜逾百年歷史鐵路秘景！舊筆架山隧道 附交通+行山路線

【煙墩山隧道】逾百年歷史的鐵路隧道「煙墩山隧道」又名為「舊筆架山隧道」，曾是全港最長隧道！雖然已經停用多年，但花崗岩磚牆仍然保留完好，帶有神秘感的歷史建築更令人彷似身處動畫世界，而且隧道入口只是距離市中心15分鐘路程。

煙墩山隧道｜百年鐵路秘景！舊筆架山隧道 附交通+行山路線

「煙墩山隧道」又名「舊筆架山隧道」，1910年正式啟用，為九廣鐵路（港鐵東鐵前稱）單軌雙程行車隧道，連接東鐵九龍塘站至大圍站。煙墩山隧道全長2.２公里，曾是亞洲最大工程之一，建造當時更是全港最長隧道！

翻查承建商資料，當年隧道建設過程複雜，曾多次進行小型爆破，再以人手開鑿而建成，為整條鐵路工程最困難的路段。

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不過隨著鐵路現代化，九廣鐵路為了提升列車速度，改用雙軌雙程行車。這條隧道亦隨新隧道啟用而在1981年停用，目前用於輸送煤氣及天然氣，內部並不開放予公眾進入。

煙墩山隧道擁有逾百年歷史，雖然未被列為法定古蹟或有任何歷史評級，仍極具歷史價值！隧道九龍塘入口雖然已封閉，但仍然可以看到保留完好的兩幅花崗岩磚牆，磚牆上更刻有隧道名稱「Beacon Hill Tunnel」，施工及竣工年份「1906、1910」年份。

目前隧道入口鋪上人造草皮，遠看猶如充滿歷史感的神秘國度，更有不少網民形容極似宮崎駿名作《千與千尋》的場景！這個鐵路秘景距離九龍塘站只是短短15分鐘路程，更加可以安排行山行程，郊遊時順便經過看看外圍。不過要注意，隧道內部並不開放參觀，千萬不要擅自闖入或攀爬，以免構成危險！

圖片授權：Facebook@Albert Leo

煙墩山隧道｜交通方式



路線：港鐵九龍塘站F出口>根德道>歌和老街>筆架山道>沿石橋鐵梯抵達煙墩山隧道>原路折返

需時：來往約30分鐘



煙墩山隧道｜行山路線



路線：港鐵九龍塘站>煙墩山隧道>筆架山道>戰前座標石>北子午線石>回歸亭>獅子山公園>港鐵黃大仙站

長度：約5.5公里

需時：約3小時

