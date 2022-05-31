迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店迎接暑假，又推出新Staycation優惠，高達4人入住海景客房，欣賞歐陸風情無敵海景，人均低至$272！即看迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店Staycation優惠詳情！

迪士尼樂園酒店Staycation優惠！海景客房4人入住人均低至$272

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1. 香港迪士尼樂園酒店海景客房低至54折！

香港迪士尼樂園酒店推出住宿優惠，一晚海景客房住宿低至$348/位起（已含10%服務費）！

每房最多可接受4人入住，可自選2張雙人睡床或1張特大睡床，優惠價$1,392/晚起（平均$348/位起，已含10%服務費）。入住期間，住客可於每日早上迪士尼朋友太極班，鍛鍊身心；另外可以參與「迪士尼樂繽紛」親子活動，和使用「羽毛球、瑜伽套裝及桌上遊戲租借服務」！

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/113671

優惠詳情：

優惠期 （預訂期）：2022年5月31日22:00至6月3日23:59

可選擇入住日期：2022年6月5日至2022年7月31日

備註：

- 基本房價已包括2位成人或2位成人加上2位12歲以下兒童入住

- 入住同一酒店房間的第三及第四位12歲或以上的賓客須繳付附加費（另收10%服務費）



2.迪士尼探索家度假酒店標準客房低至36折！

迪士尼探索家度假酒店推出住宿優惠，一晚海景客房住宿低至$299.5/位起（已含10%服務費）！

每房最多可接受4人入住，可自選2張雙人睡床或1張特大睡床，優惠價$1,198/晚起（平均$299.5/位起，已含10%服務費）。入住迪士尼探索家度假酒店，住客同樣可以參與迪士尼朋友太極班、「迪士尼樂繽紛」親子活動，和使用「羽毛球、瑜伽套裝及桌上遊戲租借服務」，價格則更實惠！

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2022年5月31日22:00至6月3日23:59

可選擇入住日期：2022年6月2日至2022年7月31日

備註：

- 基本房價已包括2位成人或2位成人加上2位12歲以下兒童入住

- 入住同一酒店房間的第三及第四位12歲或以上的賓客須繳付附加費（另收10%服務費）

