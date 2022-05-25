香港迪士尼樂園全新購物平台 賣日本迪士尼精品 入園購物低至3折
撰文：文紀喬
出版：更新：
【迪士尼商店】迪士尼購物平台shopDisney正式登陸香港，將於今年6月正式啟用，平台內出售各種迪士尼官方商品，更可買到日本迪士尼商店精品，迪士尼迷不可錯過！另外，最近迪士尼樂園推出低至3折初夏購物優惠，即看詳情！
香港迪士尼樂園全新購物平台 賣日本迪士尼精品 入園購物低至3折
迪士尼生日優惠2022｜迪士尼8大生日優惠攻略 領取禮物+免費入園迪士尼重開新推迪士尼尊享卡最貴$379！免排隊遊玩 附開放時間香港迪士尼樂園推網上購物平台 逾300款精品+滿額免運費+會員優惠迪士尼門票攻略｜年證+雙重暢玩優惠有效期最新安排｜附開放時間
迪士尼購物平台6月登陸香港 可買日本迪士尼精品
迪士尼購物平台shopDisney於官方專頁宣布，將在今年6月正式開始運作。平台將集合各種迪士尼官方商品包括迪士尼、彼思、Marvel 及星球大戰官方商品，另外亦有環球迪士尼產品及外國迪士尼樂園精品。這意味大家可以身在香港，都買得到日本迪士尼商店精品，各位迪士尼迷以後不用找代購，都可以買到全球迪士尼產品喇！
消息一出，引來不少迪士尼粉絲熱烈討論，有網民表示期待，也有人指希望在香港都可以買到其他迪士尼樂園限定商品，如日本及上海迪士尼的Duffy and friends精品。
香港曾設迪士尼專門店
其實早在香港迪士尼樂園開幕前，香港亦設有迪士尼專門店Disney Store，由迪士尼直接經營，出售大量迪士尼官方商品。當時在新界、愉景新城、海港城、太古城都有分店，直到在迪士尼樂園開幕後，專門店逐漸消失，迪士尼迷想買到迪士尼官方商品只可以入園、到位於機場的香港迪士尼樂園奇妙店，甚至找代購幫忙購買。
迪士尼購物優惠
除了推出迪士尼購物平台外，最近在香港迪士尼樂園購買迪士尼官方商品都有折扣！年證「奇妙處處通」推出低至3折初夏購物優惠。由 2022 年 5 月 27 日至 6 月 12 日期間，白金卡會員可享 65 折優惠，金卡及銀卡會員可享 75 折優惠，部份精選商品更低至 3 折發售。
迪士尼購物平台shopDisney登陸香港
預計運作日期：約6月中