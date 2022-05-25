【迪士尼商店】迪士尼購物平台shopDisney正式登陸香港，將於今年6月正式啟用，平台內出售各種迪士尼官方商品，更可買到日本迪士尼商店精品，迪士尼迷不可錯過！另外，最近迪士尼樂園推出低至3折初夏購物優惠，即看詳情！

香港迪士尼樂園全新購物平台 賣日本迪士尼精品 入園購物低至3折

（圖片來源：迪士尼）

迪士尼購物平台6月登陸香港 可買日本迪士尼精品

迪士尼購物平台shopDisney於官方專頁宣布，將在今年6月正式開始運作。平台將集合各種迪士尼官方商品包括迪士尼、彼思、Marvel 及星球大戰官方商品，另外亦有環球迪士尼產品及外國迪士尼樂園精品。這意味大家可以身在香港，都買得到日本迪士尼商店精品，各位迪士尼迷以後不用找代購，都可以買到全球迪士尼產品喇！

（FB @ Shopdisneyhk）

消息一出，引來不少迪士尼粉絲熱烈討論，有網民表示期待，也有人指希望在香港都可以買到其他迪士尼樂園限定商品，如日本及上海迪士尼的Duffy and friends精品。

香港曾設迪士尼專門店

其實早在香港迪士尼樂園開幕前，香港亦設有迪士尼專門店Disney Store，由迪士尼直接經營，出售大量迪士尼官方商品。當時在新界、愉景新城、海港城、太古城都有分店，直到在迪士尼樂園開幕後，專門店逐漸消失，迪士尼迷想買到迪士尼官方商品只可以入園、到位於機場的香港迪士尼樂園奇妙店，甚至找代購幫忙購買。

（圖片來源：迪士尼）

迪士尼購物優惠

除了推出迪士尼購物平台外，最近在香港迪士尼樂園購買迪士尼官方商品都有折扣！年證「奇妙處處通」推出低至3折初夏購物優惠。由 2022 年 5 月 27 日至 6 月 12 日期間，白金卡會員可享 65 折優惠，金卡及銀卡會員可享 75 折優惠，部份精選商品更低至 3 折發售。

（圖片來源：迪士尼）

迪士尼購物平台shopDisney登陸香港

預計運作日期：約6月中

