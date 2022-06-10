【賞花好去處】康文署賞花地點一覽！康文署推行「花悅滿城」計劃，於全港新增51個賞花地點。計劃將會分階段在全港各區設置色彩繽紛的花海、花牆、主題園圃、迷宮花園等花藝擺設，到時各區都會有賞花好去處！

賞花好去處｜康文署增51個賞花地點！18區設花海/花牆/迷宮花園

（康文署圖片）

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康樂及文化事務署（下稱康文署）將於6月至10月推行「花悅滿城」計劃，分3個階段在一共51個主要公園及地點進行園景美化工作，包括在全港各區設置色彩繽紛的花海、花牆、主題園圃、迷宮花園等花藝擺設、美化路旁園地，以及種植具觀賞價值的花卉和特色植物，到時要賞花不一定要到郊外，在市區各處都有賞花好去處！

（康文署圖片）

康文署增設賞花地點【1】種植花卉

康文署在6月至7月於全港共21個路旁綠化園地，如迴旋處花床、路中分隔綠化帶和路旁小園地等，如單車館公園中央草坪、中環畢打街、大埔廣福道、長洲等地，種植不同顏色的顯花植物，另外亦有配合當區園景主題的特色擺設，如摩天輪、渡海小輪、青馬大橋及懷舊汽車模型，大家在街上行走都能隨時賞花！

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康文署增設賞花地點【2】種植花卉

康文署將於6月中至8月在12個公園及地點，增設花海、花牆、侏羅紀迷宮花園及園圃，相信到時花海一定超壯觀！

康文署增設賞花地點【3】東、西式園圃打卡位

康文署將於6月至10月在全港18區指定公園，設置特色設計的東方式和西方式主題園圃，有種滿花卉的小花園之餘亦有特別裝置打卡位！

康文署「花悅滿城」計劃

日期：6月至10月

地點：51個主要公園及地點，詳情可瀏覽康文署網頁

費用全免

