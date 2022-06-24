八星連珠香港6月下旬將會出現！屆時土星、木星、火星、金星和水星連成一線，又稱「五星匯聚」，加上肉眼看不見的天王星、海王星和冥王星連成一線，形成極為罕見的「八星連珠」，錯過今次機會要等近200年，即看觀賞時間、日期及最佳觀賞方位！

八星連珠香港6月上演 下次要等200年！即看最佳觀賞日期時間

天文現象接連上演，6月25日淩晨更將會上演一場極為罕見的天文現象「八星連珠」，期間土星、木星、火星、金星和水星，共五星將會同時出現於夜空，並連成一線，組成「五星匯聚」，加上肉眼看不見的天王星、海王星和冥王星連成一線，形成極為罕見的「八星連珠」。

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（圖片來源：Facebook@可觀自然教育中心暨天文館）

天文台預計「五星匯聚」天文現象將於6月25日淩晨4時30分左右出現，屆時最遲出現的水星，將於東方地平線升起，直至黎明前後，天色漸亮為止，歷時逾1小時。而天王星、海王星和冥王星將會在東邊及南邊，順序在黃道附近位置出現。

（圖片來源：Facebook@天文台）

「五星匯聚」以及「八星連珠」將會由6月19日起至6月27日一連九日持續上演，在天色良好時，於清晨時分可以親眼目睹「五星伴月」的天文現象。

（圖片來源：天文台網站）

「八星連珠」天文現象極為罕見，各星球聚在太陽一側，在夜空中看起來就像星體列隊而出，待下次「八星連珠」天文現象出現已經要等到2205年，可謂一生人一次，各位絕對不能錯過！