【Marvel音樂會】超級英雄電影配樂音樂會《Super Heroes Live Orchestra In Concert》即將登陸香港，重現Marvel及DC出品《復仇者聯盟》、《鐵甲奇俠》、《美國隊長》、《蜘蛛俠》等多部超級英雄電影故事的歌曲及配樂，英雄粉絲絕對不可錯過！

MARVEL音樂會登陸香港 重現復仇者聯盟經典配樂 門票發售$380起

超級英雄電影配樂音樂會《Super Heroes Live Orchestra In Concert》將於2022年9月正式登陸香港九龍灣！

（圖片來源：超級英雄電影配樂音樂會）

這場超級英雄音樂會串連Marvel及DC旗下多個超級英雄電影故事的歌曲及配樂，一開始就聽到Marvel電影系列片頭曲《Marvel Studios Fanfare》，將觀眾引導進入音樂世界，隨後Marvel英雄鐵甲奇俠、美國隊長、雷神，以及DC英雄神奇女俠、蝙蝠俠、超人等角色跨平台出現，演繹一齣超級英雄結集的史詩場景。

（圖片來源：超級英雄電影配樂音樂會）

今次音樂會將由管弦樂團The Symphonic Pops演奏出經典、震撼的音樂，由香港著名指揮家馮嘉興先生指揮，另外更有樂團首席Ryoko Arai、豎琴首席「香港豎琴四重奏」創辦人之一譚逸嘉小姐 ，和60多位職業樂手一同參與演奏。音樂會現場更將播放原版電影畫面，完美同步現場音樂演奏，可以在氣勢磅礴的音樂下感受原版電影場景，超級英雄粉絲絕對不能錯過！

超級英雄電影配樂音樂會《Super Heroes Live Orchestra In Concert》10日至12日，將於2022年9月10日至12日在香港九龍灣國際貿易展貿中心 Star Hall 舉行，演出場次僅限四場，門票價格由$380起。現透過「01空間」優先訂票，可免手續費購票，並有機會獲得較前位置；或以「01積分」抵扣，以$290優先訂票，數量有限，換完即止。

超級英雄電影配樂音樂會（SUPER HEROES LIVE ORCHESTRA IN CONCERT）

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日期及時間：2022年9月10日 - 12日

- 9月10日19:30

- 9月11日15:00 及 19:30

- 9月12日15:00



地點: 九龍灣國際展貿中心3樓匯星 (Star Hall)



票價：$680, $580, $480, $380（另加$15手續費）



備註：

- 音樂劇全長約100分鐘，外加15分鐘中場休息時間

- 透過「01空間」購票享：

*$0手續費 (名額有限 售完即止)

*有機會獲得較前位置

*低至半價$290換購*

