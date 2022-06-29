【迪士尼門票優惠2022】迪士尼樂園門票優惠人均低至$440起！由即日起，在指定旅遊網站預訂迪士尼樂園門票，一連14個星期成人一日門票可享88折優惠；同時推出好友同行門票優惠低至7折，折後最平$440起就可以入園，部分日子更可以睇埋夜間煙火匯演，好抵玩！

迪士尼門票優惠2022｜一連14星期低至7折！人均$440起+睇煙火匯演

旅遊網站Klook推出迪士尼樂園門票優惠，由即日起至9月28日，一連14個星期三入園門票低至88折，成人一日門票$500，使用Citi信用卡優惠碼可享額外再減$50，成人一日門票折後只需$450！其中，在8月17日及8月24日兩個星期三入場，更可以欣賞迪士尼全新多媒體夜間城堡匯演，不可錯過！

《迪士尼星夢光影之旅》

另外，網站同時推出多人同行門票優惠，一日門票折後最平只需$440，超抵玩！

迪士尼門票優惠2022｜同行優惠

2人同行：港幣$940（原價：港幣$1,278）

3人同行：港幣$1,371（原價：港幣$1,917）

4人同行：港幣$1,760（原價：港幣$2,556）



（圖片來源：香港迪士尼樂園）

Klook迪士尼樂園門票優惠

銷售地點：Klook網站

優惠開賣日期：即日起開賣

