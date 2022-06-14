迪士尼煙花正式回歸！記者率先直擊全新迪士尼城堡匯演超夢幻！

【迪士尼煙花2022】迪士尼煙花回歸！闊別4年，香港迪士尼樂園夜間匯演再度登場，記者率先到現場直擊「迪士尼星夢光影之旅」煙火匯演，為大家介紹全新迪士尼煙花匯演看點，以及全新推出的夜光商品及主題美食，各位迪士尼粉絲想知迪士尼煙花必看環節，即睇下文啦！

迪士尼煙花闊別4年回歸！全新夜間城堡匯演登場 附上演日期+時間

迪士尼煙花向來都是迪士尼樂園的人氣節目！自2018年睡公主城堡擴建，闊別4年的迪士尼夜間城堡匯演終於回歸，帶來全新「迪士尼星夢光影之旅」夜間煙火匯演，由6月18日起在奇妙夢想城堡上演，每星期上演4至5場。

迪士尼樂園城堡煙花匯演將於6月18日回歸。（香港迪士尼樂園提供圖片）

全新迪士尼夜間煙火匯演分為6個章節，象徵人生6個不同的重要階段，藉著40個華特迪士尼動畫工作室及彼思動畫製作室經典故事，以及150位迪士尼朋友故事情節，帶領大家由誕生一刻起，穿梭生命中不同經歷，由此領略時間珍貴的重要。

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今次夜間煙火匯演，香港迪士尼首次運用大型立體光雕投影技術，在匯演期間可以看到不同的多媒體效果，如在城堡及水幕上的投影、燈光、激光、噴泉、火焰，以及大家最期待的煙火和煙花效果等，新城堡上更會呈現出多個小細節，匯演時記得要多加留意！

迪士尼夜間匯演「奇妙之最閃亮夜空」

日期：2022年6月18日至8月14日（逢星期一、五、六及日每晚上演一場）；2022年8月15至28日（除星期二及四，其餘五晚每晚上演一場）

時間：晚上7:30或8:30（視乎樂園當天的閉園時間而定，可參考手機應用程式上的時間）

地點：香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡



【主題商品】

【美食】

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