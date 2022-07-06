迪士尼樂園酒店住宿接連推出優惠，今次迪士尼探索家度假酒店再減價，2大2小入住海景客房，人均只需$315起，開放預訂至8月31日，適用於整個暑假！入住期間更可以參與一系列活動、租借遊戲用品及玩盡迪士尼周邊一日遊，即看預訂優惠詳情！

迪士尼酒店住宿優惠36折起 人均$315住海景客房+迪士尼周邊一日遊

迪士尼探索家度假酒店再推出優惠，標準價高達$3,890/晚住宿，現減至1,385/晚起，2 位成人、2位12歲以下兒童入住，低至$315/位，連服務費只需$346.5/位起，相當吸引！

（圖片來源：KKday）

入住期間，住客可以免費參與迪士尼朋友太極班、迪士尼樂繽紛親子活動、「海底奇兵小天地」等節目，亦可以參與迪欣湖自然之旅，在暑期親親大自然，感受遠離煩囂的好空氣。優惠將於7月6日晚上10時開始，於KKday接受預訂，詳情可前往優惠項目頁面查詢。

（圖片來源：KKday）

優惠詳情

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/113671

優惠期（預訂期）：2022年7月6日22:00至7月7日23:59

可選擇入住日期：2022年7月12日至2022年8月31日

