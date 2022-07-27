旅發局優惠券第2輪開搶！海洋公園/溫野菜25折起 附領取須知

旅發局夏日賞賞你優惠券第2輪即將開搶！香港旅遊發展局（旅發局）推出全新優惠活動「夏日賞賞你」，7月中起分批派發20萬限量優惠券，旅發局夏日賞賞你優惠券其中包含多個熱門景點及商戶優惠，如香港海洋公園、海洋公園、溫野菜套餐等等低至25折！

(7月27日更新)

旅發局夏日賞賞你第2輪開搶 海洋公園/溫野菜25折起 附領取須知

【旅發局夏日賞賞你】為慶祝香港特區政府成立25周年，旅發局夏日賞賞你優惠券活動，將於7月28日開始發放約第二輪優惠券，今次旅發局夏日賞賞你優惠券超過200個景點及商戶參與，旅發局夏日賞賞你優惠內容涵蓋零售、景點、餐飲、主題樂園，旅發局優惠券低至25折！

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（圖片來源：旅發局）

旅發局夏日賞賞你第二輪優惠明日開搶 海洋公園/溫野菜/牛涮鍋25折起

旅發局夏日賞賞你活動第二輪優惠將於7月28日中午12時準時開搶，旅發局夏日賞賞你優惠包括75折海洋公園水上樂園門票，以及以25折歎溫野菜2人晚市套餐及牛涮鍋極罕穀飼牛封門柳、日本九州白豚肉之晚市放題等等，之後活動將會於7月28日、8月11日、8月25日中午12時準時發放。

今批旅發局夏日賞賞你限量獎賞將於7月27日中午12時起，以先到到先得形式領取，有興趣的話，就要記得準時開搶！

旅發局夏日賞賞你會分為4個星期，之前早於7月14日起開始第一輪活動，旅發局夏日賞賞你當中包括以7折購買海洋公園全日優惠套票 、以25折購買香港杜莎夫人蠟像館套票、25折享用牛角晚市指定放題套餐、 25折享用Dazzling Cafe指定套餐等超抵優惠。

有興趣領取旅發局夏日賞賞你優惠券的話意，就要留意以下8大注意事項，包括參加資格、領取數量、兌換方式等：



旅發局夏日賞賞你優惠券領取須知【1】參加資格

由即日起於Discover Hong Kong網站（https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/hotsummer-deals.html）以手機號碼登記帳戶，每個號碼只可登記一個帳戶。

旅發局夏日賞賞你優惠券領取須知【2】領取獎賞日期

旅發局夏日賞賞你限量獎賞分4批推出，分別為7月14日、28日、8月11日、25日（星期四）中午12時。旅發局夏日賞賞你限量獎賞數量有限，先到先得，可以提早於活動網站預覽獎賞內容，揀定心水旅發局夏日賞賞你優惠券。

旅發局夏日賞賞你優惠券領取須知【3】領取獎賞數量

旅發局夏日賞賞你優惠券電子平台「我的錢包」同時最多儲存3份限量獎賞。當於商戶兌換限量獎賞後，可再次領取其他限量獎賞。

旅發局夏日賞賞你優惠券領取須知【4】下載獎賞

旅發局夏日賞賞你優惠券同一份限量獎賞只可以下戴一次。

旅發局夏日賞賞你優惠券領取須知【5】刪除及更改獎賞

旅發局夏日賞賞你優惠券不可以刪除及更改獎賞，下載前記得要先想清楚。

旅發局夏日賞賞你優惠券領取須知【6】獎賞期限

旅發局夏日賞賞你優惠券限量獎賞自加至電子平台「我的錢包」起計，需於 30 日內使用。

旅發局夏日賞賞你優惠券領取須知【7】獎賞轉讓

旅發局夏日賞賞你優惠券所有獎賞一概不得轉讓及轉售。

旅發局夏日賞賞你優惠券領取須知【8】兌換獎賞

實體店：在手機登入帳戶並進入「我的錢包」，選取獎賞，在付款時向店員索取兌換優惠二維碼，進行掃描。



部分景點網站：於「我的錢包」選取獎賞，按「使用優惠券」查看優惠碼；再前往商戶網站，付款時輸入優惠碼。

第一輪旅發局夏日賞賞你優惠券商戶列表：



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第二輪旅發局優惠券商戶列表（最新）：



【旅發局夏日賞賞你優惠券】香港旅遊發展局（旅發局）優惠活動

「夏日賞賞你」

旅發局夏日賞賞你日期：7月14日、7月28日、8月11日、8月25日

時間：中午12時

旅發局夏日賞賞你活動網站：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-town-offers/hot-summer-deals.html

