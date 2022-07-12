水上巴士|三門仔來往荔枝窩/鴨洲水上巴士啟航 附船期/收費/1日遊

【水上巴士】三門仔水上巴士正式投入服務！三門仔連接荔枝窩、鴨洲、吉澳及馬鞍山大水坑的全新街渡航線正式啟航，每周有兩日提供服務，行山人士想在閒日去荔枝窩等地郊遊又多一個交通選擇！

【水上巴士】三門仔來往荔枝窩/鴨洲水上巴士啟航！附交通船期/收費/一日遊推介

想去荔枝窩、鴨洲或吉澳行山郊遊，又多一個交通旅擇！來往三門仔至荔枝窩及鴨洲的水上巴士今日（12日）正式啟航，從三門仔出發前往位於馬鞍山海濱長廊的沙田77區梯台、荔枝窩、吉澳、鴨洲等地方，水上巴士上會有導賞員作導賞或有導賞廣播。

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水上巴士分別有早上及下午兩條航線，早上航線於上午8時30分從三門仔公眾碼頭出發，15分鐘後抵達沙田77區梯台上落客，並在9時前往荔枝窩，需時約1.5小時。在荔枝窩短暫停留10分鐘上落客後再前往吉澳，最後在11時25分抵達終點站鴨洲。

乘客將會有80分鐘可以在鴨洲遊覽，並在12時45分再乘船返回三門仔。鴨洲以褐紅色角礫岩、「鴨眼」海蝕拱等景觀，遊覽小島約需1小時。

至於水上巴士下午航線就在1時從荔枝窩前往吉澳，在吉澳停留1個多小時後再反回荔枝窩，途經馬鞍山再在5時多抵達水上巴士終點站三門仔公眾碼頭。不妨乘水上巴士前往吉澳眺望景色優美的印洲塘，順道吃午餐並漫步吉澳自然步道！鴨洲吉澳必去打卡位及行程推介👇👇👇：

想坐水上巴士一次遊覽荔枝窩、吉澳、鴨洲，時間未必足夠，建議乘前往荔枝窩及附近村落、吉澳、或鴨洲加荔枝窩。水上巴士逢星期二、四提供服務（不包括公眾假期），船費為$80來回，$60是下午單次回程收費，只接受八達通付款。水上巴士暫時不設寵物位及未能提供長者$2乘車優惠，記得要留意！

三門仔水上巴士船期：



（圖片來源：FB@荔枝窩穿村水上巴士暨綠色水上生態遊探討研究及試行運作）

三門仔水上巴士 收費及詳情



航線：三門仔 <-> 大水坑 <-> 荔枝窩 <-> 吉澳 <-> 鴨洲

服務日期：2022年7月至12月；逢星期二及四（公眾假期除外）

票價：三門仔、大水坑：80元（來回）

荔枝窩、吉澳單程返回三門仔及大水坑：$60（下午單次回程收費）



*3歲以下小童免費乘搭

*未能提供長者$2乘車優惠

*不設寵物位

