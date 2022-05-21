【坪洲行山路線】一文睇清坪洲手指山行山路線！週末假期不如去坪洲郊遊，坪洲除了是一日遊好去處外，坪洲亦有新手行山路線，手指山是坪洲的最高點，可以俯瞰超美海景，新手1小時可登頂！

坪洲行山路線｜新手1小時行完手指山！俯瞰超美海景 附坪洲船期

（IG @ eatcookglor授權）

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坪洲除了是一日遊好去處及坪洲美食勝地外，大家週末假期去坪洲郊遊時不妨順便去坪洲行山！位於坪洲東南方的手指山是全島最高點，海拔高約95米，坪洲手指山是新手行山路線，新手1小時都可以輕鬆登頂！可在最高點俯瞰超美海景，亦可飽覽青衣和昂船洲大橋、迪士尼、青馬大橋和汀九橋一帶美景。

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坪洲手指山行山路線【交通/前往方法】

坪洲交通及渡輪班次前往坪洲的交通非常簡單，由中環地鐵站步行約5至10分鐘，到達中環6號碼頭，乘搭渡輪往坪洲。坪洲渡輪班次約30至45分鐘一班，但是要留意坪洲星期一至六與星期日及公眾假期的班次不一樣，出發前記得要查清楚班次資料！

👇🏻交通、船期、渡輪班次請按以下連結👇🏻

（ 圖片來源：香港旅遊發展局）

坪洲手指山行山路線【手指山起步點】

在坪洲碼頭下船後，沿坪洲寶坪街和永安街步行，經過坪洲街市及戲院，根據指示牌方向往手指山方向步行，行約15分鐘便到達手指山起步點。

坪洲手指山行山路線【手指山】

在起步點出發，初段行山路線都是石屎平路，兩旁都有樹蔭，輕鬆好走。慢慢接上梯級，雖然梯級整齊平坦，但是體力消耗較大，大家需要不時休息，沿途景色開揚，可以遠眺喜靈洲和愉景灣一帶。

行完355級梯級後，便到達鳳萍亭，在附近亦有標高柱，大家可以俯瞰坪洲市區，及飽覽青衣和昂船洲大橋、迪士尼、青馬大橋和汀九橋一帶美景！

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坪洲手指山行山路線【離開方法】

在手指山山頂打卡後可原路折返離開。

坪洲手指山行山路線【大利島】

行完坪洲手指山，不妨去附近的大利島遊覽！大利島位於坪洲的東北面，因島上曾有大利灰泥廠而得名，而島上有坪洲必到地標烏龜石！通往大利島必須經過連接兩邊的大利橋，大家可以在橋上打卡影相，也可在橋上欣賞風景，橋底的海域、淺灘和大石，景色相當怡人。

坪洲手指山行山路線

路線：坪洲碼頭 > 手指山 > 鳳萍亭 > 標高柱 >坪洲碼頭

交通：在中環6號碼頭，乘搭渡輪往坪洲

全長︰約3公里

需時︰1小時

