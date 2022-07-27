【昂坪360優惠】昂坪360最新推出纜車門票優惠，暑期限定來回門票大減價低至$30，不過僅限指定人士，非常抵玩，大家不妨趁假日與家人或朋友們前往遊玩！

昂坪360纜車$30來回門票 暑期限定優惠！ 指定人士可享減價門票

昂坪360最新推出纜車門票優惠，由即日起至8月31日，只要持有效樂悠咭或65歲或以上之香港居民，可以於昂坪360官網以$30（原價$155）預訂來回纜車標準車廂門票（由7月25日至8月31日期間使用）一張。

（圖片來源：昂坪360 Ngong Ping 360）

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此外，合資格的人士亦可以由7月25日至8月31日期間，親臨東涌纜車站或昂坪纜車站售票處，以相同優惠價$30購買即日使用的來回纜車門票標準車廂一張。

已於網上購票或現場購票的客人，須在到訪當天親身於東涌纜車站售票處或昂坪纜車站售票處，出示有效之樂悠咭，香港身份證或香港長者咭作年齡證明(正本) 核實身分，方可享有上述優惠。

至於成人或小童門票方面，kkday、Trip.com等現時亦推出纜車門票優惠低至6折，其中成人纜車標準車廂單程門票$128（原價$160）、來回門票$176（原價$235）；小童標準車廂單程門票$60（原價$75）、來回門票$82（原價$110），另可加購小食券、美食套票等。

昂坪360纜車門票優惠 詳情

推廣日期：即日起至8月31日

推廣優惠：

持有效樂悠咭或65歲或以上之香港居民（合資格賓客）

優惠門票：來回纜車標準車廂門票（由7月25日至8月31日期間使用）

優惠票價：$30（原價$155）



成人*

優惠門票：纜車標準車廂單程/來回門票

優惠票價：$128（原價$160）/$176（原價$235）



小童（3-11歲）*

優惠門票：纜車標準車廂單程/來回門票

優惠票價：$60（原價$75）/$82（原價$110）

*請留意kkday、Trip.com官網

