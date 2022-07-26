W Hotel快閃優惠35折起！自助餐/點心放題/下午茶/水療等最平$249

W Hotel優惠35折起！新推酒店快閃優惠，自助餐、點心放題、下午茶、月餅、水療體驗、護理產品及多間餐廳餐飲都有限時優惠，最平低至$249，優惠期有限，有興趣就要留意喇！

W Hotel優惠35折起！自助餐/點心放題/下午茶/水療等最平$249

【W Hotel優惠】由2022年7月27日早上11時起至8 月2日，W Hotel將推出超過30款快閃優惠，由月餅、KITCHEN餐廳、星宴中餐廳、bliss®水療中心指王牌牌水療體驗及護理產品等等都有優惠。

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（圖片來源：W Hotel）

W Hotel優惠在餐飲方面，KITCHEN餐廳優惠75折起，由自助早午餐、午餐、晚餐及下午餐都有優惠，最平每位只需$382.2起；星宴中餐廳「點心放題」、「總廚饗宴品味菜單」及午市套餐亦有低至75折優惠，只需$368起！

（圖片來源：W Hotel）

中秋將近，假如想送禮，W月餅有半價限時優惠，每盒只需$249起；月餅套裝包余市威士忌及星宴秘製XO醬，售$988；星宴中餐廳流心奶黃月餅、流心芝麻月餅六件裝、雙黃白蓮蓉月餅四件裝全部5折優惠，只需$249起就買到！除此之外，還有超多抵買水療優惠及產品優惠，如果有興趣就要留意開賣時間喇！

W Hotel優惠【1】KITCHEN餐廳優惠詳情

週日自助早午餐一位(成人)配無限任飲VCP香檳、紅白酒、啤酒、汽水及果汁

75折優惠價：$749.3+10%

原價：$999+10%



週一至週五「情迷西班牙」自助午餐一位(成人)配無限任飲指定汽水及果汁

7折優惠價：$382.2

原價： $546+10%



週一至週四「情迷西班牙」自助晚餐一位(成人)配無限任飲指定紅白酒、氣泡酒、啤酒、汽水及果汁

7折優惠價：$585.2

原價： $836+10%



週五至週日「情迷西班牙」自助晚餐一位(成人)配無限任飲指定紅白酒、氣泡酒、啤酒、汽水及果汁

75折優惠價：$739.5

原價：$986+10%



週一至週五「粉紅夏沫」下午茶套餐兩位(成人)配London Essence白桃苿莉梳打水

75折優惠價：$463.5+10%

原價：$618+10%



週六至週日「粉紅夏沫」下午茶套餐兩位(成人)配London Essence白桃苿莉梳打水

75折優惠價：$598.5+10%

原價：$798+10%



W Hotel優惠【2】星宴中餐廳優惠詳情

週一至週四「點心放題」兩位配氣泡茶兩瓶

8折優惠價：$537.6+10%

原價：$672+10%



週五至週曰「點心放題」兩位配氣泡茶兩瓶

85折優惠價：$605.2+10%

原價：$712+10%



週一至週五「點心樂趣」 午市套餐一位

7折優惠價：港幣$257.6+10%

原價：$368+10%



「總廚饗宴品味菜單」一位

7折優惠價：$607.6+10%

原價：$868+10%



流心奶黃月餅 （六個）

5折優惠價：$249

原價：$498



流心芝麻月餅 (六個)

5折優惠價：$249

原價： $498



雙黃白蓮蓉月餅(四個)

5折優惠價：$264

原價：$528



W Hotel優惠【3】W月餅優惠詳情

W月餅 (1盒) + 余市威士忌 (1瓶) + 星宴秘製XO醬 (1瓶)

港幣$988

