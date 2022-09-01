突發開賣｜半島酒店半價優惠回歸　人均千三有找、仲包食包住！

【半島酒店Staycation優惠】半島酒店以往推出Staycation優惠都被瘋搶，今次深夜突發推出半價優惠，實在令半島酒店粉絲們好雀躍！始終人均千三有找就可以包食包住，享受英女王級住宿享受，有興趣絕對要把握機會！

半島酒店Staycation半價優惠突發開賣！人均千三有找包食包住

（圖片來源：半島酒店）

【1】半島酒店Staycation優惠

「Memorable Moments – Savour More 住宿禮遇」

2人入住$2,530 （原價$5,060）

今次半島酒店與KKday合作，推出酒店Staycation優惠半價發售，入住豪華客房，並可於大堂茶座享用早餐（兩位用），原價$5,060，現半價優惠發售，只需$2,530，即人均前三有找，絕對必搶！

預訂日期：2022年9月2日00:00至9月9日23:59

入住日期：2022年9月2日至10月31日（個別日子不適用）

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/115472



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（圖片來源：半島酒店）

【2】半島酒店Staycation優惠

「2Memorable Moments - Stay in Style 住宿禮遇}

2人入住HK$3,938 （原價HK$6,990）

另一款Staycation優惠原價$6,990，折後$3,938，雖然未有上述半價優惠吸引，不過CP值而言亦屬必搶。皆因此酒店Staycation優惠保證入住豪華客房，及於大堂茶座享用早餐外， 每房每晚附$1,000酒店禮遇、每位$300水療禮券、可延遲至翌日下午5時退房，另包最多一位小童（16歲或以下）免費享用早餐，比較適合三人家庭一同入住！

預訂日期：2022年9月2日00:00至9月9日23:59

入住日期：2022年9月2日至10月31日（個別日子不適用）

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/115472



要留意優惠將於2022年9月2日0時至9月9日23時59分開售，售完即止，入住日期則由2022年9月2日至10月31日，個別日子不適用，有興趣就要快手搶購喇！