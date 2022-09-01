9月壽星必睇！La Famille生日優惠　指定生日日期免費送戚風蛋糕

撰文：陳俊堯
出版：更新：

【9月生日優惠】La Famille 9月生日優惠！人氣蛋糕店La Famille再推生日優惠，指定生日日期的9月壽星，免費獲贈戚風蛋糕，即看La Famille 9月生日幸運之星！除了La Famille免費戚風蛋糕外，還有多間餐廳推出9月壽星免費食一餐

9月生日優惠｜La Famille免費送戚風蛋糕 指定生日日期壽星免費食

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（圖片來源：La Famille）

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La Famille在官方社交媒體Facebook專頁內，公布9月「生日之星」幸運兒得主。在9月22日生日的朋友，只要在9月12日起登記，即可免費獲贈戚風蛋糕一個，詳情可留意La Famille Instagram或Facebook專頁。

（La Famille圖片）

登記後，會在48小時內收到成功登記電郵通知。獲獎人士會收到獲獎電子換領信，屆時憑換領信上的QR code，於所選日期內前往指定分店，即可免費換領戚風蛋糕一件。

（La Famille圖片）

La Famille 9月生日優惠

指定生日日期：9月22日
登記日期：9月12日
登記方式：登記方式請留意La Famille官方專頁

La Famille每個月會何時公布免費送蛋糕的生日之星？

不定時，有時會在月底公布下個月生日之星，亦有時在月頭公布。

La Famille登記後會何時收到得到蛋糕的通知？

大多會在48小時內收到通知。

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