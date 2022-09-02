海洋公園水上樂園推出1週年優惠活動。由即日起，單日門票優惠低至75折，可於海洋公園水上樂園場內暢玩所有設施，另同步推出水上樂園全年證，以及9月限定美人魚主題嘉年華，可以免費扮美人魚欣賞演出等，即了解詳情！

海洋公園水上樂園門票低至75折！9月限定免費扮美人魚+推全年證

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（圖片來源：Klook）

海洋公園水上樂園為迎接1週年，由即日起至10月31日，推出1週年門票優惠，經海洋公園水上樂園官方網站，或於水上樂園正門售票處，購買單日水上樂園門票，均可享有75折優惠，折後成人單日門票只需$345起（原價$460起），而小童門票折後則由$242起（原價$322），非常抵玩！

（圖片來源：海洋公園）

除了1週年單日門票優惠外，海洋公園水上樂園亦首推全年證「全年Go Splash Lite會籍」，成人全年證價錢為$1,140，而小童及12歲或以上全日制學生則可以優惠價$795買到全年證。擁有水上樂園全年證的朋友，可於購買日起計365日內，逢星期一至五無限次入場，暢玩場內所有不另收費的設施。

（圖片來源：海洋公園）

另外，海洋公園水上樂園更於9月份所有星期六及日，於「天海灣」舉辦「人魚水上嘉年華」，大家可以參與互動表演節目「搗蛋．派對．美人魚」、於「人魚101」免費穿上人魚魚尾化身美人魚、在「美人魚彩繪」中體驗彩繪等，活動內容非常豐富！

海洋公園水上樂園1週年門票優惠

日期：即日起至10月31日

購票地點：海洋公園水上樂園官方網站或正門售票處

價錢：折後成人$345起（原價$460起）折後小童$242起（原價$322起）

官網：https://waterworld.oceanpark.com.hk/tc/water-world-tickets/special-offers/



海洋公園水上樂園全年證「全年Go Splash Lite會籍」

販售日期：即日起至另行通知

購票地點：海洋公園水上樂園官方網站或正門售票處

價錢：成人$1,140，小童及12歲或以上全日制學生$795

可入園日子：購買日起計365天內，逢星期一至五公園營運日子

官網：https://waterworld.oceanpark.com.hk/tc/water-world-tickets/special-offers/



*不適用於星期六、日、公眾假期及不適用日子。



海洋公園水上樂園「人魚水上嘉年華」

日期：9月份逢星期六及日

地點：海洋公園水上樂園「天海灣」

價錢：免費（美人魚彩繪除外）

官網：https://waterworld.oceanpark.com.hk/tc/water-world-tickets/special-experience-and-service/water-world-mermaid-water-carnival/



*「搗蛋．派對．美人魚」水上互動Show每日設有四節演出。

*「人魚101」每日於水上樂園內報名，每節名額25個，先到先得。

*表演時間及報名方法可留意當日場內電子告示版。

