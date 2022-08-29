【海洋公園門票優惠】海洋公園推出海洋公園秋季門票優惠，成人、小童等門票均以優惠價發售，憑樂悠卡更可以優惠價$100購票進入海洋公園。優惠期一直去到10月，趁秋季天氣慢慢變涼，大家可以趁優惠價入場玩一轉！

海洋公園秋季門票優惠！成人/小童門票均有優惠 最平$100可入場

香港海洋公園推出「秋季限定門票」優惠，購買成人入場門票，只需$320；小童入場門票，只需$190；樂悠咭持有人（60歲至64歲香港居民可申請），更可享特別折扣，低至$100就可以購買入場門票！

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（圖片來源：海洋公園）

「秋季限定門票」優惠門票在2022年8月25日至10月13日期間，可於海洋公園網站或票務處購買，門票有效期為2022年9月1日至10月13日，有興趣可以前往海洋公園官方網站查詢！

海洋公園 秋季優惠門票 詳情

價錢：成人$320 / 小童（3至11歲）$190 / 樂悠咭持有人（60至64歲）$100

推廣期：2022年8月25日至10月13日

門票有效期：2022年9月1日至10月13日

優惠門票於海洋公園票務處及海洋公園網站發售。

