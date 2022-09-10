大埔設超唯美星球燈飾！遍佈水池及草地間 還有超多動物彩燈

【大埔海濱公園花燈】大埔海濱公園花燈於中秋期間亮燈！近日有網民在大埔海濱花園，拍攝了大型動物燈飾，加上有流蘇型燈飾吊掛在一排紅色正方型拱門長廊，照片神似日本的千本鳥居，引起網民熱烈討論，紛紛留言好奇其燈飾出處，原來是大埔海濱花園中秋綵燈展！此外，沙田及大埔亦有超美大型花燈於中秋亮燈。

大埔海濱公園花燈超美星球燈飾！還有超多動物彩燈

（圖片來源：Facebook@Rex Ng授權）

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大埔海濱花園是康樂及文化事務署轄下最大的公園，本身已有昆蟲屋和多個主題公園，由於園內有多項體育設施，加上可以飽覽吐露港景色，吸引一眾港人假日前去踩單車放風箏。而最近即將到中秋，更設置大埔海濱花園花燈。

大埔海濱公園花燈設池畔球型燈飾+拱門長廊流蘇型燈飾

康文署在大埔海濱公園舉辦中秋綵燈展，於公園內的水池、草地、香港回歸紀念塔等設置大型走馬燈。大埔海濱花園在人工池上空位置設立大型球型花燈，池水反射出大大小小的球型倒影，再配上香港回歸記念塔邊緣的燈飾，大埔海濱花園花燈景象相當震撼。

而另一邊長方型拱門長廊上，亦掛滿流蘇型燈飾，而且還掛著超多小型熱氣球模型，色彩繽紛，乍一看甚至與日本的千本鳥居有幾分相似。而沿路上去公園的樓梯兩側，亦佈置上大型台灣天燈燈飾，大埔海濱花園花燈散發著濃郁的中秋節氣氛！

大埔海濱公園花燈逾10款大型動物燈飾

亦有網民發現公園的香港回歸記念塔對出，有多個動物燈飾坐立在踩地上，形成一行非常可愛的「排排坐」景象，包括有玉兔、刺蝟、熊貓、狐狸、豬、小雞等等，千姿百態動作各異，十分逗趣。

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大埔海濱公園的中秋綵燈展，會由2022年9月7至12日開放給大家參觀，每晚會於傍晚6時半至11時亮燈，而中秋節正日（即9月10日）會延長亮燈時間至凌晨12時，喜歡燈飾的讀者就千萬不要錯過了！

大埔海濱公園花燈

燈展日期：2022年9月7至9月12日

亮燈時間：傍晚6時半至11時（中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時）

