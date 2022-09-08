網民發現沙田擺放多隻兔仔、巨型月亮燈飾！橋的兩旁更設大紅燈籠

最近有網民在Facebook「香港風景攝影會」群組分享於沙田公園內拍攝的圖片，有巨大月亮及數隻兔仔燈飾散佈在樹林內，令公園變成一個兔仔森林，引起網民熱議，紛紛留言大讚好靚。

網民發現沙田擺放多隻兔仔、巨型月亮燈飾！橋上更設大紅燈籠

臨近中秋，香港多個地區都佈置了各式各樣的中秋燈飾及市集，帶動中秋節節日氣氛，而最近就有網民發現在沙田公園有多隻發光兔仔的燈飾，入黑後會亮起藍色及紫色的燈光，在草地上亦擺放了巨型月亮燈飾，還在水池中放置了月兔奔月和數隻不同燈光顏色的兔兔花燈。

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

網民把這些相片都分享到「香港風景攝影會」群組後，引起不少街坊討論，紛紛留言好美，亦有網民追問燈飾所在位置。

沙田公園內除了兔仔及月亮燈飾，公園正中間還有巨型兔仔頭像擺設，周圍的燈光以黃色、紫色及藍色為主，而連接沙田公園的瀝源橋亦懸掛連綿不絕的大紅燈籠，跟城門河的倒影形成如天空之鏡的畫面。不過暫時未知沙田公園內的燈飾會擺放到何時，估計會擺放至中秋節期間。

沙田公園中秋燈飾 詳情

地址：沙田源禾路2號沙田公園

交通方法：沙田港鐵站A3出口步行約7分鐘

亮燈日期：由即日起直至另行通知

