港島海景酒店Staycation優惠！$725/位起免費升級海景房+食足2餐

【Arca Staycation】位於港島南黃竹坑的雅格酒店（The Arca）推出限時酒店Staycation優惠，只需要$725/位起就可以一泊二食，食到雙人精選三道菜晚餐及雙人免費自助早餐，更可以免費升級入住海景客房，再送一支迎賓紅酒。首50位預訂更可免費帶毛孩入住，各位主子必留意！

The Arca Staycation優惠$725/位起！限時免費升級海景房+食足2餐

（圖片來源：01空間）

雅格酒店（The Arca）新開業約一年多，選址黃竹坑兼鄰近海洋公園，捧場客相當多，每逢推出酒店Staycation住宿優惠都好搶手。最近The Arca與01空間合作推出酒店Staycation優惠，$1,450起就可以入住城景客房，包2餐餐飲及一支免費紅酒，在星期一至四入住，更可免費升級入住海景客房，相當吸引！

- 星期一至四免費升級至海景客房 (Sea Signature)

- 於Arca Society享用雙人免費自助早餐

- 房內享用雙人精選三道菜晚餐

- 迎賓紅酒乙瓶



預訂連結

雙人精選三道菜晚餐可自選兩款前菜、兩款主菜及兩款甜品，主菜必食慢烤豬梅扒及香煎精選魚柳，配時令蔬菜，相當豐盛；素食亦可選忌廉雜菌扁意粉，醬汁濃郁且相當足料！

入住The Arca時，不能錯過最標誌性的無邊際泳池，可以無邊際觀賞南港島海景，周邊遊艇及帆船襯托出度假氣息。酒店亦有健身室及其他服務，入住期間可以慢慢發掘！

The Arca與01空間合作推出酒店Staycation住宿優惠，將於9月22日至10月2日起開售，入住日期於9月26日至11月30日，包括萬聖節。作為寵物友善酒店，The Arca更與01空間加碼推出額外優惠，首50位成功預訂客人，更可以免費攜帶寵物入住，無須支付額外費用，有興趣可以進入預訂連結查詢！

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雅格酒店（the Arca）

地址：黃竹坑香葉道43號

