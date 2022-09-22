58歲網紅大媽遭丈夫家暴患抑鬱 離家出走自駕遊2年靠旅行重拾自我

有人說中年是人生最好的時光，而內地婦人蘇敏則於此時收拾行囊，駕著小車「離家出走」，只為了逃離曾對自己行暴的丈夫。這段破裂的婚姻令蘇大媽一度患上重度抑鬱，為了重拾自我，她開始「自駕遊」之路，2年內走訪過逾200個城市，期間靠拍片獲得眾多網民關注，更成為粉絲逾百萬的網紅，從此活出自己的人生。

58歲網紅大媽離家自駕遊2年 遭丈夫家暴患抑鬱 旅遊自救重拾自我

蘇敏來自鄭州，原為一名化肥廠的普通女職工，她自詡為普通且傳統的女性，經朋友介紹下結識丈夫，兩人很快便結婚，並育有一女。婚後二人由於工作關係需要長期分居，惟後來蘇敏工作的化肥廠倒閉後，一家三口才得以團聚。不過兩人經常吵架，而且家庭開銷向來實行「AA制」，丈夫的錢財僅供其個人花費，養家糊口的責任反倒全落在蘇敏身上。

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她表示，丈夫與她之間向來賬目分明，同時待她如傭人般，只管「洗衫煮飯湊仔」。丈夫不予家用下，蘇敏唯有靠自己打工養活女兒，先後做過裁縫、清潔工人、餐廳侍應、賣報紙等，除了邊工作邊照顧孩子，更要兼顧大小家務，令她多次萌生離婚念頭，但最終為了女兒因而選擇繼續忍耐。

然而，蘇敏一心為了家庭與婚姻奉獻，未能得到合理回報之餘，更慘遭到非人對待。據內地媒體雜誌報道，兩人退休後，蘇敏丈夫每月都有約4,000元人民幣退休金，但他寧願用1,000元買乒乓球，也不願為家裡開銷貢獻一分一毫；不論是借用丈夫的汽車出門，還是用丈夫的醫保卡給母親買藥，都會遭丈夫「追數」。

直到2019年，兩人產生爭執，蘇敏被丈夫在胸口刺了三刀，隨後她被確診患上重度抑鬱，對生活失去信心之際，蘇敏於網上看到一個離婚女人開車自駕遊的短片，因而萌生實現自駕遊的想法。於是蘇敏用貸款買了一輛福士Polo，並且開始未有歸期的自駕遊。

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蘇敏出發後隨即以手機拍攝短片及記錄自己心情，同時分享自身經歷，隨即受到各大網友關注，更有不少人稱她為「逃離家庭的阿姨」。首次毅然離家出走，身上沒有太多積蓄，每個月2,300人民幣的退休金是她唯一的旅費，她白天開車四處駕車遊歷，晚上則睡在車頂帳篷上，但由於不保暖，上落車都會腳抖，基本上只能睡在睡袋裡，即使冬天亦然。

2年期間，蘇敏自駕遊走足足8萬公里，走訪過200多個城市，包括秦嶺、海南、雲南、陝西、重慶等，歷遍山水見盡人情，離開家後，她表示「呼吸一下空氣都感覺空氣是那麼的自由」。隨著旅遊拍攝，其粉絲人數已經漲至200萬多人，為了獲得更多路費，及後更通過出書、接廣告等賺取收入。

蘇敏表示，自己為家庭勞碌大半生，經過此趟旅程，才發現人生可以「為自己好好而活」。她認為自己想換一種生活方式，「見識過祖國大山大川的我，已經不是2年前唯唯諾諾的我」，2年期間靠旅遊自救重拾自我的過程，實屬不容易。

不過早前中秋她終於返家，看到多年未見的丈夫，她表示接受婚姻世界的不完美，並期望可以辦理離婚。「家還是同2年前一樣，我如果選擇回家，還是要過以前的生活。」蘇敏表示：「只有握著方向盤，我才覺得我是在掌握我的人生，我打算再出發上路了」。