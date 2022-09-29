隨著香港實施入境檢疫0+7，日本亦將於10月恢復自由行，相信各位港人都相信期待再去日本旅行！最近，電子支付平台AlipayHK宣布進軍日本，可以在超過100萬間日本線下商戶使用平台跨境移動支付功能，包括Lawson、7-Eleven、Sukiya等，之後去日本就不怕「唱唔夠錢」！

AlipayHK去日本旅行都用得！過百萬商戶有份 Lawson/松屋/藥妝店

AlipayHK宣布用戶前往日本無需再提前兌換貨幣，只要在當地商戶見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識，即可用平台支付功能以港幣作結算進行付款；而當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。

（圖片來源：AlipayHK）

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適用商戶相當廣泛，涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等！其中包括遊日必幫襯的便利店Lawson、7-Eleven；以及大型百貨店伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets；餐廳則包括食其家Sukiya及松屋等，更可用作支付當地的士車資。

（圖片來源：matsuya_foods@Twitter）

由即日起至10月14日，於日本AlipayHK合作商戶消費可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。

而用戶在出發前亦可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取各大旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等有最多8折優惠。