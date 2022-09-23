【日本自由行套票】日本政府宣布由10月中起日本自由行將會重啟，但想即時出發的朋友，仍需經旅行社申請。香港各大旅行社出不同自由行套票，東京、大阪、沖繩等地都可以去，最平$4,299，包機票及住宿，相當抵玩！

日本自由行套票9大推介！$4,299起包機票住宿/隔離酒店/40kg行李

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（圖片來源：Unsplash/louie-martinez）

日本宣布由9月起，只要符合條件，即可在沒有隨行導遊帶領的情況下自由活動，玩盡日本！擔心機票、住宿、隔離酒店等一系列手續難以處理的朋友，可考慮香港各大旅行社推出的日本自由行套票，最平$4,299就可去到大阪、沖繩等地，所有手續由旅行社安排，懶人必要留意！

現時日本入境方式及必備文件可按下面連結了解：

日本自由行旅行套票【1】東瀛遊大阪5天自由行 $4,899起

東瀛遊推出大阪自由行5天旅遊套票，$4,899起就可以到大阪旅遊，入住位於大阪市中心日本橋的「逸の彩深層水溫泉酒店」，整個過程不設隨行導遊，可於大阪、奈良、京都等地自由活動，亦可自由選擇景點、餐廳等。同時，每位旅客可免費享用酒店內獨立溫泉1次。

（官網截圖）

回港檢疫方面，套票已包回港檢測費用，將於行程第4天下午或第5天早上進行；同時，套票亦包括帝盛酒店、機場富豪酒店、麗豪航天城酒店、汀蘭居酒店或香港九龍貝爾特酒店，4間隔離酒店的費用，如需轉用其他檢疫酒店，雙人房每位可退回團費$1,980，單人房則可退回$3,150。

日本自由行旅行套票【1】東瀛遊大阪5天自由行

價錢：$4,899/位起

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括（帝盛酒店／機場富豪酒店／麗豪航天城酒店／汀蘭居酒店／香港九龍貝爾特酒店）

出發日期：10月4、6、8、11、13、15、18、20、22、25、27、29日

官網：https://www.egltours.com/promotour/



*如單人參團，單人房需補回附加費$1,100，及回港隔離酒店附加費$1,170。

*若日後縮短隔離酒店晚數，將會退回酒店房間價格的費用。

*如上述4間檢疫酒店滿額，旅行社將重新安排其他檢疫酒店，或有機會需補回差價。



日本自由行旅行套票【2】東瀛遊沖繩6天自由行 $4,899

東瀛遊推出沖繩自由行6天旅遊套票，$4,899即可以到沖繩旅遊，入住5層高「逸の彩深層水溫泉泳池酒店」，整個過程不設隨行導遊，大家可自由遊覽沖繩或於沖繩租用當地車輛自駕遊，亦可自由選擇景點、餐廳等。同時，酒店內的室外泳池、戶外深層水天然溫泉、小物製作、祭典、琉球衣裝體驗、24小時無限任飲任食指定餐點等，均可免費享用。

（官網截圖）

回港檢疫方面，套票已包回港檢測費用，將於行程第4天黃昏或第5天早上進行；同時，套票亦包括帝盛酒店、機場富豪酒店、麗豪航天城酒店、汀蘭居酒店或香港九龍貝爾特酒店，4間隔離酒店的費用，如需轉用其他檢疫酒店，雙人房每位可退回團費$1,980，單人房則可退回$3,150。

日本自由行旅行套票【2】東瀛遊沖繩6天自由行

價錢：$4,899/位

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括（帝盛酒店／機場富豪酒店／麗豪航天城酒店／汀蘭居酒店／香港九龍貝爾特酒店）

出發日期：10月16日

官網：https://www.egltours.com/promotour/



*如單人參團，單人房需補回附加費$1,600，及回港隔離酒店附加費$1,170。

*若日後縮短隔離酒店晚數，將會退回酒店房間價格的費用。

*如上述4間檢疫酒店滿額，旅行社將重新安排其他檢疫酒店，或有機會需補回差價。



日本自由行旅行套票【3】東瀛遊大阪8天自由行 $5,599起

東瀛遊推出大阪自由行8天旅遊套票，$5,599起就可以到大阪旅遊，入住位於大阪市中心日本橋的「逸の彩深層水溫泉酒店」，整個過程不設隨行導遊，可於大阪、奈良、京都等地自由活動，亦可自由選擇景點、餐廳等。同時，每位旅客可免費享用酒店內獨立溫泉1次。

（官網截圖）

回港檢疫方面，套票已包回港檢測費用，將於行程第4天黃昏或第5天早上進行；同時，套票亦包括帝盛酒店、機場富豪酒店、麗豪航天城酒店、汀蘭居酒店或香港九龍貝爾特酒店，4間隔離酒店的費用，如需轉用其他檢疫酒店，雙人房每位可退回團費$1,980，單人房則可退回$3,150。

日本自由行旅行套票【3】東瀛遊大阪8天自由行

價錢：$5,599/位起

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括（帝盛酒店／機場富豪酒店／麗豪航天城酒店／汀蘭居酒店／香港九龍貝爾特酒店）

出發日期：10月4、6、8、9、11、13、15、16、18、20、22、23、25、27、29日

官網：https://www.egltours.com/promotour/



*如單人參團，單人房需補回附加費$2,000，及回港隔離酒店附加費$1,170。

*若日後縮短隔離酒店晚數，將會退回酒店房間價格的費用。

*如上述4間檢疫酒店滿額，旅行社將重新安排其他檢疫酒店，或有機會需補回差價。



日本自由行旅行套票【4】東瀛遊沖繩8天自由行 $5,699

東瀛遊推出沖繩自由行6天旅遊套票，$4,899即可以到沖繩旅遊，入住5層高「逸の彩深層水溫泉泳池酒店」，整個過程不設隨行導遊，大家可自由遊覽沖繩或於沖繩租用當地車輛自駕遊，亦可自由選擇景點、餐廳等。同時，酒店內的室外泳池、戶外深層水天然溫泉、小物製作、祭典、琉球衣裝體驗、24小時無限任飲任食指定餐點等，均可免費享用。

（官網截圖）

回港檢疫方面，套票已包回港檢測費用，將於行程第4天黃昏或第5天早上進行；同時，套票亦包括帝盛酒店、機場富豪酒店、麗豪航天城酒店、汀蘭居酒店或香港九龍貝爾特酒店，4間隔離酒店的費用，如需轉用其他檢疫酒店，雙人房每位可退回團費$1,980，單人房則可退回$3,150。

日本自由行旅行套票【4】東瀛遊沖繩8天自由行

價錢：$5,699/位

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括（帝盛酒店／機場富豪酒店／麗豪航天城酒店／汀蘭居酒店／香港九龍貝爾特酒店）

出發日期：10月16-17、19、21、23、24、26、28日

官網：https://www.egltours.com/promotour/



*如單人參團，單人房需補回附加費$2,240，及回港隔離酒店附加費$1,170。

*若日後縮短隔離酒店晚數，將會退回酒店房間價格的費用。

*如上述4間檢疫酒店滿額，旅行社將重新安排其他檢疫酒店，或有機會需補回差價。



日本自由行旅行套票【5】東瀛遊福岡6天自由行 $5,999

東瀛遊推出福岡自由行6天旅遊套票，$5,999即可以到福岡旅遊，入住福岡天神地區酒店，可選福岡LA SOEUR、天神MONTE HERMANA、天神南QUINTESSA或博多EXCEL東急。整個過程不設隨行導遊，大家可自由活動。

（官網截圖）

回港檢疫方面，套票已包回港檢測費用，將於行程第4天黃昏或第5天早上進行；同時，套票亦包括帝盛酒店、機場富豪酒店、麗豪航天城酒店、汀蘭居酒店或香港九龍貝爾特酒店，4間隔離酒店的費用，如需轉用其他檢疫酒店，雙人房每位可退回團費$1,980，單人房則可退回$3,150。

日本自由行旅行套票【5】東瀛遊福崗福岡6天自由行

價錢：$5,999/位

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括（帝盛酒店／機場富豪酒店／麗豪航天城酒店／汀蘭居酒店／香港九龍貝爾特酒店）

出發日期：10月6、8、13、15、20、22日

官網：https://www.egltours.com/promotour/



*如單人參團，單人房需補回附加費$1,200，及回港隔離酒店附加費$1,170。

*若日後縮短隔離酒店晚數，將會退回酒店房間價格的費用。

*如上述4間檢疫酒店滿額，旅行社將重新安排其他檢疫酒店，或有機會需補回差價。



日本自由行旅行套票【6】美麗華旅遊大阪自由行套票 $4,999起

東瀛遊推出大阪自由行旅遊套票，可自選5天、6天或8天行程，$4,999起即可以到大阪旅遊，入住大阪市中心地區酒店，可選大阪SHEATON MIYAKO或PLAZA OSAKA。整個過程不設隨行導遊，大家可自由活動。

回港檢疫方面，套票已包回港檢測費用，將於行程中進行；同時，套票亦包括隔離酒店的費用，詳情可在官網查詢。

日本自由行旅行套票【6】美麗華旅遊大阪自由行套票

價錢：$4,999/位起

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括出發日期：10月1日至11月30日內指定日子

官網：https://www.hkmiramartravel.com/tour/page/sea_japan.aspx



*如單人參團，單人房需補回附加費，及回港隔離酒店附加費。



日本自由行旅行套票【7】縱橫遊沖繩6天自由行 $4,999起

縱橫遊推出沖繩自由行6天旅遊套票，$4,999起即可以到沖繩旅遊，入住那霸CENTRAL HOTEL，整個過程不設隨行導遊，大家可自由遊覽沖繩或於沖繩租用當地車輛自駕遊，亦可自由選擇景點、餐廳等。同時，套票包去程20kg及回程40kg寄艙行李。

（官網截圖）

回港檢疫方面，套票已包回港檢測費用，將於行程中進行；同時，套票亦包括隔離酒店的費用詳情可在官網查詢。

日本自由行旅行套票【7】縱橫遊沖繩6天自由行

價錢：$4,999/位起

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括

出發日期：10月16日至12月15日內指定日子

官網：https://www.wwpkg.com.hk/tour/



*如單人參團，單人房需補回附加費，及回港隔離酒店附加費合共$3,800。如不需回港隔離酒店，單人附加費則為$2,500。

*若日後縮短隔離酒店晚數，將會退回酒店房間價格的費用。



日本自由行旅行套票【8】縱橫遊東京6天自由行 $5,599起

縱橫遊推出東京自由行6天旅遊套票，$5,599起即可以到東京旅遊，入住東京中心酒店，可選銀座MONTEREY、東京駅東京MONTE HERMANA或新宿LA'GENT。整個過程不設隨行導遊，大家可自由活動及選擇景點、餐廳等。同時，套票包去程20kg及回程40kg寄艙行李。

（官網截圖）

回港檢疫方面，套票已包回港檢測費用，將於行程中進行；同時，套票亦包括隔離酒店的費用詳情可在官網查詢。

日本自由行旅行套票【8】縱橫遊東京6天自由行

價錢：$5,599/位起

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括

出發日期：10月1日至12月15日內指定日子

官網：https://www.wwpkg.com.hk/tour/



*如單人參團，單人房需補回附加費，及回港隔離酒店附加費合共$3,800。如不需回港隔離酒店，單人附加費則為$2,500。

*若日後縮短隔離酒店晚數，將會退回酒店房間價格的費用。



日本自由行旅行套票【9】永安旅遊沖繩5天自由行 $4,299起

永安旅遊推出沖繩5天自由行套票，$4,299起即可以到東京旅遊，入住那霸Mercure酒店，整個過程不設隨行導遊，大家可自由活動及選擇景點、餐廳等。同時，套票包去程20kg及回程40kg寄艙行李。

（官網截圖）

回港檢疫方面，套票不包回港檢測費用，但會由旅行社安排於行程中進行；同時，套票亦包括隔離酒店的費用詳情可在官網查詢。

日本自由行旅行套票【9】永安旅遊沖繩5天自由行

價錢：$4,299/位起

機票及當地住宿：已包括

隔離酒店：已包括

出發日期： 10月17、19、24日

官網：https://www.wingontravel.com/



*如單人參團，單人房需補回附加費，及回港隔離酒店附加費。

*若日後縮短隔離酒店晚數，將會退回酒店房間價格的費用。

