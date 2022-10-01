久違三年，日本觀光終於解禁，大家終於可以計劃去一趟日本旅遊了，大家有心水目的地了嗎？日本吉日媒體近月邀請了近5,000名在香港及台灣居住的網民參與調查，票選日本觀光解禁後，最想去的日本都道府縣，其中頗受港人喜愛的大阪，連三甲都不入！

日本都道府縣旅遊排名出爐！大阪三甲都不入、東京輸給這個地方

吉日媒體就日本觀光解禁後，旅客最想去的日本都道府縣進行調查。在8月下旬，透過網絡邀請共4,784名居住於香港及台灣的受訪者參與調查。結果顯示，第5名至第10名依次為：沖繩（1447票）、青森（1334票）、奈良（1056票）、福岡（968票）、熊本（916票）及鹿兒島（968票）。

（圖片來源：Unsplash@jezar）

備受港人歡迎的大阪三甲不如，位列第4名；以自然景貌及歷史建築為重的京都，獲得第3位，共獲1,975票；集文化、娛樂及購物於一身的東京，則排在第2位，共獲2,047票；而北海道則遙遙領先，於榜單中榮獲第1名，共獲2,803票。

（圖片來源：Unsplash@nomadicjulien）

除此之外，但以再訪者作計算，普遍對東北及四國地方有較大興趣。進行調查的吉日媒體評論，重複到訪日本的旅客們，訪日次數越多，就越偏好前往日本鄉郊地方觀光。

第10名 鹿兒島

第9名 熊本

第8名 福岡

第7名 奈良

第6名 青森

第5名 沖繩

第4名 大阪

第3名 京都

第2名 東京

第1名 北海道

