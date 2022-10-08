【日本溫泉推介】隨著香港入境實施0+3，日本10月中亦開始恢復自由行，放在口袋裡的日本行程終於重見天日，當中不少得就是去日本浸溫泉！早前，日本最大排名網站Goo Ranking公佈網民票選最想去溫泉Top 10，上榜的有港人熟悉的銀山溫泉、箱根湯本溫泉、由布院温泉、別府溫泉等，榜首溫泉更多次蟬聯溫泉排行榜冠軍！

日本人票選10大最想去溫泉勝地！箱根、銀山溫泉上榜 榜首再蟬聯

【第10位】下呂溫泉（34票）

位於飛驒高山的下呂溫泉是日本「三大名泉」之一，無色的泉水清澄透明，而且質感溫和，泡後肌膚會變得光滑，故有「美人湯」的稱號。除了入住當地的溫泉旅館，溫泉街上隨處可見免費的足浴溫泉，亦可以到下呂溫泉合掌村體驗日本文化活動！

（圖片來源：Visit Gifu）

下呂溫泉

地址：岐阜縣下呂市（鄰近JR下呂站）



【第9位】有馬溫泉（45票）

位於兵庫縣的有馬溫泉同樣是日本「三大名泉」之一，歷史相當悠久，當地泉水含有豐富礦物質，當中以顏色酷似鐵鏽紅色的「金泉」和無色透明炭酸泉的「銀泉」尤其著名。溫泉街上亦有不少特色餐廳和小店，必試當地名物碳酸煎餅！

（太閣之湯）

有馬溫泉

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町



【第8位】登別溫泉（46票）

登別溫泉位於北海道，鄰近新千歲機場，共有9種泉質，包括從各處湧出蒸氣和溫泉的「地獄谷」，以及充滿硫磺的「大湯沼」等。

（Instgram@tps12）

登別溫泉

地址：北海道登別市登別溫泉町



【第7位】道後溫泉（52票）

位於愛媛縣的道後溫泉擁有三千年歷史，與有馬溫泉和白濱溫泉並稱為「日本三大古湯」。道後溫泉本館是日本最古老的溫泉標誌，並於1994年成為第一間公眾浴場獲指定為日本重點文物遺產。道後溫泉由2019年起進行整修工程，泡湯區會分階段營業，有興趣前往的朋友要留意！

（四國觀光推進機構）

道後溫泉

地址：愛媛縣松山市湯之町5-6



【第6位】銀山溫泉（69票）

銀山溫泉位在山形縣花澤市，獨特的古色古香建築呈現出大正時期的浪漫氛圍，尤其在冬天的漫天飄雪下，更顯夢幻絕美。

（Tohoku Tourism Promotion Organization）

銀山溫泉

地址：山形縣尾花沢市大字銀山新畑446



【第5位】伊香保溫泉（83票）

伊香保溫泉位於群馬縣，溫泉街以一條長300公尺的石級街道為中心，附近餐廳旅館林立，而且附近並有不少名勝景點，包括傳聞是宮崎駿電影《千與千尋》紅橋原型的河鹿橋，美食方面則有著名的「水澤烏冬」。

（伊香保溫泉觀光協會Twitter）

伊香保溫泉

地址：群馬縣澀川市伊香保町伊香保541－4



【第4位】別府溫泉（95票）

大分縣別府溫泉是日本具代表性的溫泉勝地之一，統稱為「別府八湯」，八湯分別散布於別府市不同地區，包括濱脅、別府、龜川、鐵輪、觀海寺、堀田、柴石和明礬溫泉。另外可以遊覽著名的別府地獄溫泉巡禮，有蔚藍色的「海地獄」及池水被染成血紅的「血池地獄」等，當地溫泉蛋和布甸都相當出名，有機會必試！

（Leyo @ Wikipedia）

別府溫泉

地址：大分縣別府市



【第3位】由布院溫泉（126票）

由布院溫泉是九州兩大溫泉之一，位處盆地，冬天早上出現的「朝霧」非常有名，尤其是金鱗湖的迷霧，像仙境一般，非常美麗！

（九州觀光推進機構）

由布院溫泉

地址：大分縣由布市湯布院町



【第2位】箱根湯本溫泉（160票）

箱根湯本溫泉位於富士箱根伊豆國立公園，地理位置上接近東京，有不少旅館都會提供即日往返行程，部分可以遠眺富士山山景，不少當地人都會趁假期好好享受舒適的溫泉體驗！

（小田急箱根公式網站）

箱根湯本溫泉

地址：日本神奈川縣足柄下郡箱根町湯本



【第1位】草津溫泉（221票）

位於群馬縣的草津溫泉連續多年蟬聯日本溫泉第一名，至今已經有1800年歷史，是日本的三大名湯之一。草津溫泉在日本人之間非常出名，更被稱為「除了相思病都能治」的神湯，有機會必定要到訪！

（Susann Schuster/Unsplash）

草津溫泉

地址：群馬縣吾妻郡草津町大字草津

