國泰航空12月1日復飛北海道札幌航線！國泰航空來回北海道之前動輒都要7至8千元才有交易，最近就稍微回落至正常價位，北海道來回機票連稅$5,862起，12月都有航班可以預訂，想提早去日本過聖誕的朋友不妨留意！入境日本前，記得要留意最新日本入境資訊及日圓匯率跌至新低位！

國泰航空北海道來回連稅$5,862起！12月早機去午機返、包23kg行李

國泰航空北海道札幌來回機票連稅$5,862起，「輕便」票價包1件7公斤手提行李及1件23公斤行李。如果已經決定要在日本瘋狂購物「爆買」，或許就要考慮加少少錢買「標準」票價，來回連稅$6,312起，包1件7公斤手提行李及2件23公斤行李。

記者今日（19日）上午11時左右，於國泰航空官網搜尋香港來回北海道札幌航班，以12月10日出發、12月16日回程為例，暫時仍有最平票價可供選擇。

航班時間方面，出發時間為上午9時10分，下午3時左右抵達；回程時間為下午4時05分，晚上9時左右回到香港，航班時間算不錯！有興趣的朋友可以前往國泰航空官網預訂。

（圖片來源：Oh Beom KWON/Unsplash）

各級別札幌機票詳情：

經濟客艙 輕便：$5,862起

【1】付費預留座位

【2】免費7公斤手提行李及1件23公斤行李

【3】航班更改手續費：$1,100+潛在票價差額

【4】取消手續費：$1,100



經濟客艙 標準：$6,312起

【1】預選免費座位

【2】免費7公斤手提行李及2件23公斤行李

【3】更改日期及航班收費：$900+潛在票價差額

【5】取消手續費：$900



經濟客艙 彈性：$6,812起

【1】預選免費座位

【2】免費7公斤手提行李及2件23公斤行李

【3】更改日期及航班收費：免費+潛在票價差額

【4】取消機票及退款（航班出發前）收費：$900



機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

國泰航空北道來回機票

價錢：來回連稅$5,862起

出發日期：12月

官網：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK.html

