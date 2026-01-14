日圓兌換方法｜唱YEN｜受到日本大選訊息影響，日圓在昨日（1月13日）火速大跌，低見4.8算！目前雖然稍作回升至4.9算，但對於喜歡遊日的朋友來說，仍然是入手的好時機！想好好把握日圓匯率低位時兌換？《香港01》「好食玩飛」團隊就綜合6個「唱Yen」方法供大家參考，其中第二及第三方法「最抵」！



日圓維持在低位。（網上圖片）

日圓兌換方法【1】本地銀行兌換日圓現鈔

說到兌換日圓，普遍人都會想到去銀行兌換，由於銀行櫃檯不一定有充足的日圓現鈔，所以建議經網上銀行預約日圓現鈔，在指定日期到銀行櫃檯領取外。留意，銀行有機會就大額提存收取額外手續費。

銀行兌換日圓通常會分為「電匯價」和「現鈔價」，現鈔是指領取日圓時，即時扣除帳戶內的港幣、或以港幣現金支付；而「電匯價」則需預先開設外幣戶口，並於網上銀行兌換日圓至外幣戶口，於銀行提取日圓鈔票時，直接扣除外幣戶口的日圓。由於「電匯價」的匯率一般會比「現鈔價」好，所以建議大家可以先開立一個外幣戶口。

本地外幣提款機可以直接提取外幣戶口或即時兌換現金。（資料圖片）

日圓兌換方法【2】香港本地外幣提款機

部份本地銀行如花旗銀行（Citibank）、滙豐銀行、恒生銀行、中國銀行都設有外幣提款機服務，其使用方法跟銀行櫃位領取現鈔相似，只要開通外幣戶口，即可在網上銀行預先購入日圓，並透過外幣提款機服務，提取外幣戶口內的日圓（部份銀行或需先開通外幣提款機提款服務），或以港元直接扣帳兌換日圓。

無論是準備到日本旅行，還是有意到日本旅遊，都可以預先在日圓匯率低時入手，有需要時才到外幣提款機提款。（注意：銀行或會限制每日提款金額，如需要大量提取日圓現鈔，或有需要分開提款）

日本SEVEN BANK支持多張海外銀行卡。（資料圖片）

日圓兌換方法【3】日本海外ATM提款機提款

不少港人也會選擇以提款卡或扣帳卡於日本提款機提取日圓現金。憑支援MasterCard Cirrus、Visa PLUS及銀聯網絡的信用卡、提款卡、扣帳卡，均可在日本印有相關標誌的提款機提取現金。

由於銀聯卡不設外幣交易手續費，所以最多人使用銀聯卡提款，只要在印有銀聯標誌的提款機，都可以用銀聯提款卡在當地提款機提款，但留意發卡銀行會在每次提款收取提款手續費$15至$60。

花旗銀行（Citibank）、匯豐銀行、渣打銀行設有外幣扣帳卡（Debit Card），均支援日圓簽帳及提款，只要預先在外幣戶口購入日圓，在日本指定提款機提款，即可以免手續費提取外幣戶口裏的日圓。

並非所有日本的提款機都接受海外銀行卡，大家要留意提款機上有否印上Cirrus、PLUS及銀聯標誌，而眾多提款機當中Seven Bank ATM支援最多國際提款服務。（＊記者曾在日本Seven Bank ATM使用AEON JCB信用卡提款被拒）

溫馨提示：



1. 無論使用提款卡、扣帳卡，都記得要預先開通海外提款功能，否則就無法提款。

2. 使用信用卡於海外提款將納入現金透支計算，需支付利息。



在日本多個地方都有外幣兌換機（Tower Records圖片）

日圓兌換方法【4】日本外幣兌換機

在日本機場、部份車站或Family Mart便利店，都有機會找到外幣兌換機，只要看到寫上「外貨両替」、「Money Exchange」、「Currency Exchange」等字眼，即可以用外幣現金兌換日圓，部份外幣兌換機更稱60秒即可完成操作。不過要留意，在外幣兌換機兌換日圓雖然非常便利，但手續費是以上眾多兌換日圓方法中最為昂貴。

日圓兌換方法【5】日本機場找換店

如果抵達日本後需要使用日圓應急，又找不到提款機，亦可以即時在日本機場找換店以港幣兌換日圓。不過在日本機場以港幣兌換日圓，其匯率有機會比香港機場兌換貴15%以上。

找換店營業時間長，方便打工仔去兌換日圓。（資料圖片）

日圓兌換方法【6】香港本地找換店兌換日圓

最傳統的找換店換YEN仍然是不少港人的選擇，只需要準備足夠的現金，就可以直接把港幣轉為日圓，是最方便快捷的方法，不過大部份知名的找換店都集中在九龍區（尤其是油尖旺一帶），假如住在新界、港島地區，無法抽空到市區兌換，亦可以選擇到機場找換店兌換日圓，但機場找換店的匯率相對沒有市區找換店那麼好。

溫馨提示：找換店會有「買入」和「賣出」，假如想把港幣兌換成日圓去旅行，便要留意找換店「賣出」價格。假如旅行結束想把日圓兌回港幣，就要留意找換店「買入」價格。

知名的找換店有：Birdy Exchange、堅成、牛記、多福



兌日圓找換店介紹【1】Birdy Exchange（發達鳥找換店​RICH BIRD）

Birdy Exchange是一間非常受歡迎的外幣找換店，皆因店面地理位置方便易找、營業時間比一般找換店長、更可以Whatsapp或電話等預留外幣、亦接受「神沙」（散硬）等，吸引不少人到此兌換外幣！

Birdy Exchange 1月14日即時匯率。（圖片來源：Birdy Exchange）

Birdy Exchange每日早上都會在官方Facebook專頁張貼出當日所有外幣的買賣匯率，有齊日圓、美元、人民幣、台幣、韓國圜等，更可以Ｗhat'sApp即時報價，上班族也可以即時得知匯率後下單！

Birdy Exchange（發達鳥找換店​RICH BIRD）

地址︰深水埗福華街177號地鋪（麥當勞旁）

電話︰6999 6148（Whatsapp）

營業時間：星期一至五 12:00 - 20:00 ；星期六12:00 - 17:00；星期日及公眾假期休息



兌日圓找換店介紹【2】堅成找換有限公司

堅成1月14日即時匯率。（圖片來源：堅成找換有限公司）

位於尖沙咀重慶大廈的堅成找換店，是一間開業超過50年的老字號，經常去旅行的港人都一定聽過！由於地點位於落重慶大廈，有不少外籍人士或外國旅行會到此找換外幣。

堅成找換店每日早上會在官方Facebook專頁張貼出當日所有外幣的即日買賣匯率，大家也可致電查詢即時匯率，而等值港幣$5,000或以上的外幣買賣更可以電話預留訂購！

堅成找換有限公司

地址︰九龍尖沙咀彌敦道重慶大廈 87 號鋪地下（港鐵尖沙咀站C1出口）

電話︰ 2368 0084／2368 3712

營業時間︰（星期一至五）09:00-18:00（星期六）09:00-14:00

*逢星期日及公眾假期休息。



兌日圓找換店【3】牛記找換有限公司

牛記1月14日即時匯率。（圖片來源：牛記找換有限公司）

牛記找換店由1930年經營至今，已有95年歷史，是找換店界的老字號！牛記找換店會在每日早上8時半於官方更新現鈔匯率，方便即時查看。建議想在牛記找換店兌換外幣事先在網上預訂外幣，就可於門市獨立專櫃報上交易編號，不用排隊就可以輕鬆換外幣。

牛記找換有限公司

地址：香港上環急庇利街1號長達大廈地下

電話：2543 1596

營業時間：（星期一至五）09:00-17:30（星期六）09:00-13:00

*逢星期日及公眾假期休息。



兌日圓找換店【4】多福找換匯款中心

多福1月14日即時匯率。（圖片來源：多福找換匯款中心）

多福找換匯款中心，全港共有2間分店，分別位於尖沙咀及元朗，居住在各區的朋友都可以去鄰近的分店找換外幣，觀塘分店更鄰近工業區，方便返工的朋友隨時去唱錢！

多福會在每天早上10時半左右更新現鈔匯率和電匯排價，如門市當日有現貨外幣，客人可即時收取，如門市沒有現貨，便須於當天中午12時前付訂金，並於當天下午5時後取貨。兌換任何貨幣均不設手續費，沒有最低的兌換額。多福亦提供24小時到中國各省及東南亞地區銀行的電匯服務，無需手續費。

尖沙咀店

地址：尖沙咀海港城港威商場4樓4010號

電話：2242 3323

營業時間︰星期一至星期日 10:00 - 19:00



元朗店

地址：元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖

電話：2152 8002

營業時間︰星期一至星期日 10:00 - 19:00



雖然大部份商店都接受信用卡或電子支付，但有些小商店、自動售票機，只接受現金支付，所以去日本旅行前，還是建議先準備少量日圓現金傍身。

