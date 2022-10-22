曼谷新景點2022！曼谷航廈主題百貨公司Terminal 21，全新二館Terminal 21 Rama 3於10月20日全新開幕，內部裝潢華麗奢侈，就連當地人都期待已久！內有多個電影主題和世界各地特色主題，包括哈利波特9¾月台、變形金剛、芭比公主、倫敦橋、美式農場、日式溫泉等，想去曼谷旅遊的朋友，一定要造訪其最新人氣景點！

曼谷新景點！5層新商場10月開幕 超多電影場景如哈利波特9¾月台

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曼谷新景點Terminal 21 Rama 3 購物中心地點選址在昭披耶河旁，依偎河畔美景，從外觀望去已經非常吸睛，而夜間亮燈後整個百貨大樓更加耀眼。Terminal 21 Rama 3開幕前已在Facebook上陸續公開商場內部超多打卡位，早已引起當地人及各大傳媒期待過來朝聖！

商場內部每一層都以世界各地的不同文化主題作裝潢，例如地下1樓是英國主題，有耳熟能詳的倫敦橋、哈利波特9¾月台等。

2樓法式鄉村、烘焙甜點店等；3樓是日式風格有拉麵店主題、日本溫泉等；而3、4樓是70年代美式風格，有全粉紅芭比主題、美式咖啡廳等，匯集了世界各地主題的打卡位，簡直讓人拍照拍到手軟！

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Terminal 21 Rama 3 剛剛開幕，為2022年曼谷新景點，引起許多觀光人潮前來朝聖，如果大家計畫去曼谷旅遊，千萬不要錯過這個打卡恩地啦！

Terminal 21 Rama3

地址：3766 Rama III Rd, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120

開幕日期：2022年10月20日

營業時間：10:00am至20:00pm

交通方式：

1.搭乘BTS至 surasak站，轉搭計程車10分鐘可以抵達

2.搭乘BTS至Chong Nonsi站，轉搭BRT至Charoen Rat站，走路2分鐘可抵達。

