曼谷來回機票$1028起！4間航空公司12月中前飛都有平　包埋行李

撰文：李雨青
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泰國曼谷機票來回雙程機票$1,028起！多間航空公司都有優惠，直航包行李包飛機餐相對以往算是超優惠價。當中泰國國際航空每日有2班機可供選擇，有航空公司包行李寄艙最平只需$1,028（連稅$1,602），於12月15日前起飛所有機票均$2,000有找，有興趣飛泰國曼谷的朋友一定不能錯過了！

（機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到官網查詢最新價格及航班資料。）

曼谷來回機票$1028起！4間航空公司12月中前飛都有平　包埋行李及飛機餐

（圖片來源：unsplash@andreasbruecker）

機票住宿平台 Trip.com 近日推出機票優惠，當中包括HK Express航空、泰國亞洲航空、泰國國際航空、大灣區航空、埃塞俄比亞航空等，當中最平是埃塞俄比亞航空公司的來回機票由$1,028起（連稅$1,602起），當中包括托運行李每人2件，每件限23公斤，而且機票包飛機餐及娛樂設施。

航班時間方面，逢星期一、三、五都有得飛，出發航班為ET609，起飛時間為22:55；回程航班為ET608，起飛時間為14:15。

另外亦有大灣區航空，連稅包10KG行李寄艙也只需$1,744，逢星期二、三、五有得飛！而泰國國際航空包20KG行李寄艙、飛機餐以及WIFI上網，價錢由$1,874起（連稅$2,457起），雖然價錢相對較貴，但勝在班次多達每日兩班機，想即刻來個「說走就走旅行」的朋友可以考慮泰國國際航空！

曼谷來回機票

價錢：由$1,028起（連稅$1,602起）
官網：https://hk.trip.com/flights/

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