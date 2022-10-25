大灣區航空擬增設東京及台北航線！最快12月首航、早機去晚機返

大灣區航空繼今年7月首航飛往曼谷，最近傳出最快今年會開設東京及台北航線！大灣區航空擬於今年12月開設台北航線，並於2023年1月增設來往東京成田的航班，每日都有航班往返香港，更可以選擇早機去晚機返！

大灣區航空擬增設東京成田及台北航線！最快12月首航、早機去晚機返

網上航班資料庫OAG顯示，大灣區航空的冬季航班班次中，今年12月新增了香港來往台北桃園的航班，亦會在2023年1月開設香港來往東京成田的航線，兩個地方都是深受港人歡迎的熱門旅遊地點！

大灣區航空現時營運香港至曼谷航線，並計劃開設來往台北及東京航線。（資料圖片）

來往台北的航班時間由今年12月1日起，每星期有5班機，去程HB502及HB504分別在上午8時55分或下午6時10分出發，回程航班HB503及HB505則為上午11時45分及下午9時出發，可以選擇早機去晚機返！

來往東京的航班由2023年1月12日起，每日1班機來往東京成田機場，去程HB530早上9時20分由香港出發，回程航班HB531則於下午4時由東京成田出發。

不過現時官網仍未有新航線的相關資料，航班時間或會再有變動，準確航班時間留待官方公布。

（Rryoji Iiwata/Unsplash）

大灣區航空現時營運香港至曼谷航線，機票設有3種票價，其中「好想飛」由港幣$380起，只包一件7公斤手提行李；而「鍾意飛」港幣$520起及「自在飛」港幣$1,140起，包10公斤及20公斤托運行李。以上票價截至2022年12月20日，未包稅及附加費，而台北及東京航班價錢又會不會繼續沿用此價格，則要留待官方公布最新消息。