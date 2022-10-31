【HK Express】香港開運HK Express官方網站訂票系統新增多班台北航班，未來將加密至每日3班，單程價格大部份有優惠，折後由$398起（未連稅），這是否代表台灣入境隨時有望？

超進取！HK Express臨時加推多班台北航班 台灣入境隨時有望？

查閱香港快運HK Express官方網站訂票系統，自2023年1月1日起，香港-台北來回航班將加密至每日2班，並在3月5日起，加密至每日3班，單程價格大部份有優惠，折後由$398起（未連稅）。

現時提供航班

香港/台北桃園 1150/1340

台北桃園/香港 1425/1620

1月1日起提供航班

香港/台北桃園 1845/2030

台北桃園/香港 2130/2330

3月5日起提供航班

香港/台北桃園 0730/0930

台北桃園/香港 1015/1205

訂票網站：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

（圖片來源：Unsplash@frolda）

台灣入境政策目前日漸放寬，於10月13日起指定國家人士入境免隔離，惟港澳人士目前仍然受限，只可以以探親、奔喪及從事商務活動申請入境台灣。在如此嚴峻的限制下，HK Express臨時加推多班台北航班，是否代表台灣入境隨時有望呢？