【九州自由行】壽司是不少港人最愛的日式料理，位於九州的唐戶市場，就有一條週末張定的新鮮壽司街，全部壽司只需約港幣$5起就可以食到，三文魚、池魚、拖羅、魷魚等通通都有，更可以正對大海景或大草地享用，CP值超高！

九州必去水產市場壽司街！$5起歎肥美拖羅/三文魚 正對海景草地

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（圖片來源：山口縣觀光聯盟）

位於九州山口縣的「唐戶市場」，是山口縣居民的熱門覓食地，有不少遊客會專程前往，為的就是逢星期五至日及公眾假期，於市場內舉辦的「活きいき馬関街」壽司街活動！

每到「活きいき馬関街」活動日，市場中心的馬關街，就會化身為由十多家水產店攤位組成、供應新鮮壽司及炸物壽司街。壽司均以新鮮水產製作，款式繁多，三文魚、池魚、拖羅、穴子、海膽等都有，每件都份量十足，大家可以自由選購，最平100日圓（約港幣$5）起就有交易，CP值超高，窮遊人士必去！

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除了超抵食的壽司外，唐戶市場的頂樓為一個廣場，大家可以帶同在壽司街購入的壽司及美食，於位於頂樓、正對無敵大海景的大草坪內享用！日本有不少新鮮水產市場，但可在開揚景色下歎壽司的水產市場實非常見，有興趣的朋友不妨去試試！

唐戶市場「活きいき馬関街」活動日

日期：逢星期五至日及公眾假期

營業時間：（星期五及六）10:00-15:00（星期日及公眾假期）08:00-15:00

地點：唐戶市場中心馬關街



唐戶市場

地址：日本山口縣下関市唐戶町5-50

營業時間：（星期一至六）05:00-15:00（星期日及公眾假期）08:00-15:00

交通：JR下關站轉乘巴士

