Google熱搜酒店排名2022結果出爐，在2021年上榜的文華東方酒店、香港迪士尼樂園酒店、海洋公園萬豪酒店等均落榜，反而有能觀賞到半島酒店同款海景，及鄰近藍巴勒海峽的海景酒店成功登榜，即看Google熱搜酒店排名2022結果！

Google熱搜酒店排名Top10！迪士尼酒店跌落榜、這間涉航拍機偷拍

【10】九龍海灣酒店

九龍海灣酒店位於紅磡港鐵站旁，毗鄰都會海逸酒店，定位為住宅式酒店，歡迎住客長期預訂，提供4款套房房型，所有房型均提供廚房、雪櫃及微波爐​，部份房型等飽覽維多利亞港海景。酒店在過往一年推出不少長住優惠，亦有參與旅發局「賞你住4.0」活動，是家庭休閒住宿選擇之一。

【9】麗豪航天城酒店

麗豪航天城酒店於2022年新開幕，位於赤鱲角的SKYCITY航天城，毗鄰亞洲國際博覽館，離香港迪士尼樂園僅15分鐘車程。酒店開業後成為外籍家庭傭工 (外傭) 指定檢疫酒店，是香港外傭僱主的熱搜酒店之一。隨著香港隔離政策放寬，麗豪航天城酒店已再次對外開放，大家現在已能預約入住。

【8】香港JW萬豪酒店

香港JW萬豪酒店位於金鐘太古廣場，毗鄰港鐵金鐘站，為JW萬豪酒店旗下酒店，該酒店品牌亦是其中最高等級的奢華酒店品牌，其住宿、餐飲、服務均廣受好評。2022年期間，香港JW萬豪酒店除了其優秀服務外，亦曾捲入航拍機偷拍風波，而一度登上熱搜。

【7】香港荃灣帝盛酒店

香港荃灣帝盛酒店位於葵涌健全街28號，位置毗鄰荃灣及葵芳，交通便利。香港荃灣帝盛酒店在2022年期間，提供抵港指定檢疫酒店服務，亦是全港首間接收輕症或無病徵患者的檢疫酒店，其檢疫酒店服務價格定為適中，是2022年的熱搜檢疫酒店之一。

【6】香港海景絲麗酒店

香港海景絲麗酒店位於油麻地，鄰近油麻地港鐵站，定位屬於經濟型酒店，舉例天后廟和廟街僅僅5分鐘路程，是外地旅客入住的高CP酒店住宿選擇。然而去年香港實行嚴謹防疫措施，香港海景絲麗酒店亦改為提供檢疫酒店住宿服務，曾出現兩層相連房間交叉傳播個案，引起關注。

【5】青逸酒店

青逸酒店毗鄰永倫800酒店及華逸酒店，三間酒店已價格取勝，在疫情初期以「一晚約$100」左右成功博眼球，近期價格亦再度回落，月租酒店住宿以「劏房價」開放預訂，月租由7,000元起，再度吸引港人目光。

【4】九龍酒店

九龍酒店毗鄰半島酒店及喜來登酒店，尖沙咀港鐵站通道直達酒店內部，以高CP值的自助餐、點心放題，並頻頻推出餐飲及飲食優惠，於2022年吸引港人注意。其實酒店套房同樣能夠欣賞到「半島酒店同款海景」，夜晚同樣可以欣賞到幻彩詠香港節目。

【3】香港嘉里酒店

香港嘉里酒店於2017年開業，位於紅磡海旁，酒店房間正對維多利亞港海旁紅磡段，遠眺對岸可以觀賞到北角樓景。酒店擁有公共平台，種有花朵及植披，是該區市民的休閒好去處。酒店內部的無邊際泳池亦深受住客喜愛。在疫情期間，香港嘉里酒店成為檢疫酒店之一，價格略貴，但仍然是抵港旅客喜愛的檢疫住宿選擇之一。

【2】北角海逸酒店

北角酒店連番上熱搜，今年就有北角某提供露天私人浴池的酒店備受關注，於浴池內疑似進行不雅動作，不雅片在網路瘋傳。北角海逸酒店名稱貌似中箭，不過就並非事發酒店，提供價錢貼地的自助餐及其他餐飲服務，亦頻頻推出酒店住宿Staycation優惠，在過往一年成為熱搜寵兒。

【1】香港富麗敦海洋公園酒店

2022年有不少新酒店開幕，除了有AKI Hong Kong、The Silveri香港銀樾美憬閣精選酒店外，香港富麗敦海洋公園酒店更是聲勢浩大，是繼海洋公園萬豪酒店後第二間海洋公園酒店，鄰近海洋公園水上樂園，酒店設計主打度假風，開幕之際撞正政府派發消費券，不少港人爭相入住，難怪成為Google熱搜酒店排名2022之冠！