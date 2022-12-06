講起紅磡美食，這間紅磡爆紅街坊串燒店——串噹噹，與紅磡串燒老店美味佳只有一街之隔，亦算開正對面，加上客源類近，話是死對頭，相信不少區內街坊都深有同感。

美味佳有對手！紅磡爆紅街坊串燒店 宵夜必食川式串燒+麻辣燙

紅磡小店多，其中更是有著不少串燒店。串噹噹——這間街坊串燒店，由差館里巷仔做起打響名堂，串燒以傳統川式做法製成，先醃後燒，最後再灑上孜然粉，相當惹味。近年因為租約到期而轉到蕪湖街大舖，佔地兩層，繼續供應逾60款串燒之餘，更提供麻辣燙、小炒、川菜、小食等，實在好豐富。

（陳俊堯 攝）

作為紅磡地膽，記者從串噹噹剛開業起，就已經是捧場客。其中私心大推雞皮，雞皮有逾半手大，以人手刮去脂肪，再將大塊雞皮攤上烤網，燒至乾身上碟，燒到卜卜脆，入口相當香脆。

（陳俊堯 攝）

另外不少得港人頗喜愛的燒午餐肉，開業多年仍然好厚切，相當足料，水準亦好平均，每次都燒得恰好到處，外皮金黃帶焦，口感有層次。

（陳俊堯 攝）

茄子控一場來到，相信亦不會失望，有燒特級茄子（$30）及彩椒燒茄子（$40）。今次記者挑選的彩椒燒茄子，彩椒切粒鋪上茄子，添上肉碎、芫荽、調味料，用料都好足，茄子入面仍然充滿爆滿水分，入口相當軟嫩鮮甜。

（陳俊堯 攝）

麻辣燙、小炒、川菜、小食等，記者個人而言都相當推薦。今次因為胃口有限，未有食到麻辣燙，不過平時記者深夜肚餓都會點上一碗，一直以來都份量足料，私心推薦配刀削麵，基本上小辣已經好夠辣，初嚐或者喜愛淺嚐麻辣的朋友，點BB辣相信已經好足夠。

食到好口渴，可以自取王老吉、馬蹄爽等各式飲品，亦可以選擇Hoegaarden啤酒，記者私心推介花果園的茶飲，全香港製作，主打健康、無添加，透過透明瓶身見到入面添加的材料，記者較喜愛桃膠杞子茉莉花茶，入面塊塊桃膠有口感，茉莉花茶清香宜人，食串燒時飲用就再適合不過。

串噹噹 地址及詳情

地址：紅磡蕪湖街78號A地舖

時間：17:00 - 00:00

