屈臣氏優惠Merry Giftmas會員祭將於12月9日至12月31日期間舉行，一連23日免費送出免費來回機票，包括東京、大阪、曼谷、首爾等航點目的地，只要符合一個條件就可以，即看詳情。

屈臣氏連續23日派免費機票 東京/大阪/曼谷8大目的地 即睇條件

屈臣氏優惠Merry Giftmas會員祭，於12月9日至12月31日期間，一連23日，會每日送出一張香港航空免費來回機票，覆蓋各大亞洲航點目的地：

12月9日至12日：香港至曼谷

12月13日至16日：香港至河內

12月17日至20日：香港至️馬尼拉

12月21日至22日：香港至首爾

12月23日至25日：香港至沖繩

12月26日至27日：香港至東京

12月28日至29日：香港至大阪

12月30日至31日：香港至札幌



（圖片來源：香港航空）

參加方式好簡單，每日第500位成功登記，並於屈臣氏全線門市或網店消費的易賞錢APP會員，就可以免費贏取機票！除此之外，推廣期間，易賞錢APP會員凡登記並消費，更可獲高達$1,000hutchgo.com折扣碼，可用作訂購機票之用，名額有限，詳情可前往官方網站查詢。