想年尾去旅行的朋友留意！國泰推出年尾平機票，12月尾到明年1月飛曼谷，來回機票連稅只需$2,802起，包來回23公斤行李，更可以「早機去，晚機返」，適合想年尾快閃去旅行的朋友！

國泰飛曼谷來回連稅$2,802起！包23kg行李 12月尾至1月出發快閃

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：Unsplash/geoff-greenwood）

國泰航空推出年尾平機票，12月尾至明年1月期間，來回泰國曼谷機票連稅只需$2,802起，價錢包括了來回各1件23公斤寄艙行李，以及7公斤手提上機行李，最快12月29日可以出發，想在年尾快閃去旅行的朋友必搶！

（官網截圖）

航班時間方面，去程有CX705、CX619、CX615、CX751及CX701可選，起飛時間為08:30、09:10、09:55、14:30及16:05；回程航班則為CX750、CX614、CX654、CX708及CX702，起飛時間為11:40、13:05、15:00、17:40及19:15，絕對可以「早機去，晚機返」！

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

國泰航空曼谷來回機票

價錢：來回連稅$2,802起

出發日期：12月29日起

回程日期：1月1日起

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

