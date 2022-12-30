旅遊保險限時55折！新冠肺炎確診有得保　航空公司倒閉亦可賠償

新年假期就到，相信大家都正盤算著，想要重啟旅遊計劃吧！除了要訂機票酒店，旅遊保險必不可少。但很多人都會疑惑或擔心，如若旅途中不幸「中招」而導致的醫療費用、旅程延誤甚至取消，旅遊保險能否提供保障呢？

旅遊保險限時55折 / 送HK$400購物禮券！新冠肺炎確診有得保 航空公司倒閉亦可賠償

其實不少保險公司都有推出旅遊保險計劃，讓旅客能夠無憂無慮地享受旅程，然而旅遊保險各有利弊，保障項目繁多，想挑選出最適合的旅遊保險，實在不容易。由中銀集團保險有限公司（「中銀集團保險」）推出的「環宇智選旅遊保障計劃」，保障範圍全面，更於近期推出2019冠狀病毒延伸保障！

（圖片來源：Unsplash@anete_lusina）

於旅途期間及前後受到新冠病毒感染，或遇上航空公司結業等情況，均可受此計劃保障。經中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）手機銀行投保，有機會享有55折優惠，投保全年計劃並以年繳方式繳付保費，更可額外獲贈HK$400購物禮券（數量有限，送完即止），單次旅程計劃保費可最平低至$66^！

中銀集團保險的旅遊保險「環宇智選旅遊保障計劃」，分為銀計劃、金計劃及鑽石計劃。三項計劃當中，以鑽石計劃的保額最高，其海外醫療費用保障達$1,500,000，並提供回港後3個月內的覆診費及創傷輔導保障；行程取消保障高達$50,000；行李遺失及損壞保障亦高達$18,000。

（01製圖）

出遊前配偶及家人中招都有得賠？

面對新冠疫情，「環宇智選旅遊保障計劃」設有3方面保障，包括出發前、旅途中及回港後提供保障。另外，在旅程出發前7天，以及旅程過程中，受保人、受保人配偶或親屬若因確診新冠肺炎而需住院，導致行程延誤、縮短或取消，亦同樣能受到保障，確保在疫情底下，將衍生的影響降至最低，讓受保人能夠安心出遊。

（01製圖）

遇航空公司結業 亦可獲得賠償

在疫情期間，不少航空公司陷入經營困境。即使旅遊業已逐漸復蘇，旅客們亦可能會擔心有航空公司即將倒閉。中銀集團保險「環宇智選旅遊保障計劃」條款內亦有相關保障，成功投保後若遇上航空公司倒閉*，受保人將可獲得保障，按照所選計劃，賠償金額可達$50,000。

（圖片來源：Unsplash@alonsoreyes）

自選升級保障 惡劣天氣/天然災難都有得保

受保人可因應個人需要，揀選自選升級保障服務，延伸基本保障「取消旅程」及「縮短旅程」的受保範圍。保障範疇可擴充至惡劣天氣、天然災難或廣泛性傳染病，恐怖主義活動引致的人身意外、醫療及有關費用，以及因紅色或黃色外遊警示等情況，引致取消旅程及縮短旅程。如在旅途中包含郵輪體驗，亦可考慮添加郵輪保障，為受保人提供包括衛星電話費用、郵輪旅程延誤或取消，亦可按照條款，獲得相應賠償。

（圖片來源：Unsplash@rparmly）

投保有機會享有55折及HK$400購物禮券

由即日起至2023年1月31日，透過中銀香港手機銀行投保「環宇智選旅遊保障計劃」，並於投保時輸入優惠代碼「UT055」，有機會享有55折優惠，投保全年計劃並以年繳方式繳付保費，更可額外獲贈HK$400購物禮券（數量有限，送完即止），單次旅程計劃折後價格更低至$66！如想了解更多旅遊保險計劃，可前往以下連結查詢詳情。

詳情：https://bit.ly/3WsrlMv

註：

^ 此例子以一個人到日本旅行並投保「環宇智選旅遊保障計劃(單次旅程計劃)」的銀計劃，承保期為1天計算。

+ 家居隔離除外

# 此折扣後保費以一個人到日本旅行並投保「環宇智選旅遊保障計劃(單次旅程計劃)」爲例，承保期為1天計算。

* 保障不適用於香港航空，直至另行通知為止

有關計劃詳細條款、細則、承保範圍及不承保項目，請參閱保單。優惠受條款及細則約束。具體保障和條款以保單及公司官網最新消息為準。

優惠條款：

1. 推廣期：由2022年12月1日至2023年1月31日（包括首尾兩天）

2. 優惠只用於推廣期内，成功投保本保險計劃的客戶，及所有保單須於2023年1月31日或之前生效（「合資格客戶」），否則優惠將被取消。

3. 成功投保指投保人必須填妥信用卡付款授權書或直接付款授權書以支付首年及續保保費；及於2023年1月31日或之前繳付折後（首年）保費（逾期繳付將不被接納）。本優惠只適用於新投保，不適用於續保業務，或於取消保單/停止續保後3個月內重新投保之保單。

4. 本保險計劃保費折扣優惠：

推廣期内，合資格客戶成功經網上渠道投保本保險計劃（單次旅程計劃/全年保險計劃），並於投保時輸入優惠代碼「UT055」，可享保費55折優惠。

5. 購物禮券（「禮券」）：

禮券由中銀集團保險有限公司（「中銀集團保險」）提供。

• 推廣期内，首600名客戶成功經中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）網上銀行/手機銀行投保全年保險計劃並以年繳方式繳付保費，可獲贈HK$400購物禮券。客戶可同時享用上述各項優惠，但不可與其他非列於本宣傳的優惠同時使用。

• 合資格客戶之禮券將於2023年6月30日或之前按中銀集團保險記錄的客戶通訊地址寄發。

• 客戶須在中銀集團保險郵寄禮券時仍然持有有效的相關保單，否則禮券將被取消。禮券不可轉讓、退回、更換其他禮品或兌換現金。通知函及/或隨函附上的禮券在任何情況下(包括在郵寄時)如有遺失、損壞、塗污或被竊，中銀香港及中銀集團保險恕不補發或更換，亦不承擔任何責任。禮券數量有限，先到先得，送完即止。若禮券送罄，中銀集團保險保留以其他禮品/禮券代替的權利而毋須另行通知，而有關禮品/禮券的價值及性質可能有別於原有禮券。禮券的使用條款須受供應商的相關條款及細則約束。中銀香港及中銀集團保險並非禮券的供應商。如對禮券有任何查詢或投訴，請直接與有關供應商聯絡。中銀香港及中銀集團保險並不會對供應商所提供的禮券或服務質素作出保證或對使用禮券或產品或服務時所構成的後果負責。

6. 若客戶透過中銀香港手機銀行應用程式（名稱「BOCHK」）投保本保險計劃必須以信用卡繳付保費。

7. 本保險計劃保費折扣優惠由中銀集團保險及中銀香港提供。

8. 上述優惠不適用於中銀香港及其附屬公司之員工。

「環宇智選旅遊保障計劃」主要不承保事項 (查詢詳情，請參閱保單。)

在受保前已存在的疾病或身體殘缺、戰爭、暴亂、恐怖主義活動(另有列明則除外）、核分裂、核聚變或輻射污染造成的損失、職業性競技、自殺、懷孕、酗酒、濫用藥物、愛滋病、海外留學(學童海外遊學保障除外)、移民、商務旅程從事危險任務、計劃或勞動工作、手提電話(升級保障除外)。

「環宇智選旅遊保障計劃」（「本計劃」）重要事項：

• 本計劃由中銀集團保險有限公司(「中銀集團保險」)承保。

• 中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)以中銀集團保險的委任保險代理機構身份分銷本計劃，本計劃為中銀集團保險的產品，而非中銀香港的產品。

• 對於中銀香港與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心職權範圍），中銀香港須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序；而有關本計劃的合約條款的任何爭議，應由中銀集團保險與客戶直接解決。

• 中銀香港已獲中華人民共和國香港特別行政區保險業監管局根據《保險業條例》(香港法例第41章)發出保險代理機構牌照。 (保險代理機構牌照號碼 FA2855)

• 中銀集團保險已獲保險業監管局授權在中華人民共和國香港特別行政區經營一般保險業務，並受其監管。

• 中銀集團保險保留根據投保人及/或受保人於投保時所提供的資料，而決定是否接受任何有關本計劃投保申請的絕對權利。

• 中銀集團保險及/或中銀香港保留隨時修訂、暫停或終止本計劃，更改有關條款及細則的權利。如有任何爭議，以中銀集團保險及/或中銀香港的決定為準。

• 本宣傳品僅供參考，並只在香港派發，不能詮釋為香港以外提供或出售或遊說購買中銀集團保險的任何產品的要約、招攬或建議，有關本計劃及附加利益保障（如有）詳情(包括但不限於各項保障項目及承保範圍、詳盡條款、主要風險、細則、除外事項、保單費用及收費)，請參閱中銀集團保險繕發的保單文件及條款。如有任何查詢，請聯絡中銀香港職員。

• 本計劃及附加利益保障(如有)受相關保單的條款所限制，各項條款及細則以中銀集團保險繕發的正式保單為準。各項保障項目及承保範圍、條款及不承保事項，請參閱保單。

保險業監管局（「保監局」）將按適用徵費率向保單持有人收取保費徵費。為避免任何法律後果，保單持有人需於繳交保費時向保險公司繳付該筆保費的訂明徵費，並由保險公司將該已繳付的徵費轉付予保監局。徵費金額會因應徵費率調整而有所變更。有關詳情，請瀏覽保監局的網頁www.ia.org.hk。

以上資料及相片由客戶提供