香港天氣越趨寒冷，天文台錄得最低氣溫跌破5度，同時有羽絨開倉1折起，最平$100便可以入手鵝絨羽絨、長身羽絨等多款羽絨外套。羽絨開倉優惠將一連17日舉行，想買優惠羽絨不可錯過！

香港溫度跌破5度！羽絨開倉1折起 低至$100買鵝絨羽絨/長身羽絨

參考香港天文台數據，今日（14日）香港分區最低氣溫，大帽山溫度跌至4.6度，九龍城、觀塘、荃灣等市區地帶，溫度亦於10度左右徘徊。如果還沒有一間羽絨旁身，或者準備外遊，有打算購買羽絨的意欲，可以留意Onepolar hk舉行的羽絨減價，1折起發售羽絨，最平$100有交易。

（圖片來源：Facebook@Onepolar hk）

Onepolar hk於社交媒體Facebook專頁中公布最新優惠，將於即日起至12月30日期間，逢星期一至六舉行羽絨開倉優惠，在12月17、18日上午11時至下午4時，更推出限時快閃優惠，以更實惠的價格發售羽絨外套。

（圖片來源：Facebook@Onepolar hk）

在該貼文中，Onepolar hk更率先披露13件必入手優惠羽絨單品，包括有男裝羽絨背心，售$100（原價$800）、90%鵝絨長袖羽絨，售$299（原價$2,299）等。多款商品涵蓋男裝、女裝及童裝，童裝更特設網上商店，讓各位家長可以直接於網上選購心儀衣物，想買衫過冬絕對不能錯過開倉優惠！

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Onepolar 羽絨開倉大減價 詳情

開倉日期：即日至12月30日（星期一至六）

星期一至五：11:00-18:00

快閃星期六：11:00-16:00

地址：香港柴灣豐業街4號「志同昌」工業大廈4樓D室

網站：http://onepolar.com.hk/product-category/kids/

