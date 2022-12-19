有港人於LIHKG討論區內，以「有圖 空姐影行李」為題發文分享外遊經歷，指於乘搭香港快運航班時，攜帶了一個行山背囊登機，卻遭遇到不愉快經歷：「 空姐態度超差咁話個袋過長，已經拆返開個背囊差個幾CM都要攞把尺度，跟住又要喺度影相。使唔使咁執着個幾CM......」，並附上多張偷拍空姐拍攝行李的相片，引起網民熱議。

空姐當眾度乘客這東西幾厘米 事主嬲爆曝光空姐 網民卻力撐冇問題

（示意圖）（圖片來源：日劇《開心直航》劇照）

相關話題引起熱議，有網民指責樓主行為：「你影人個樣不如影吓你件行李比大家睇啦閪客」，亦有網民指：「影空姐個樣之後看圖講故事，你話佢X咗你老X都得啦」，認為無證據證明，則淪為憑空捏造，反而要求樓主提供自己的行李相片，讓網民們能夠好好評評理：「影個袋睇過」、「你影人不如影下自己件行李點撚樣啦傻hi」、「個個都大幾cm食得屎啦，買唔起行李咪索性留返係屋企囉！」

該貼文於截稿前已被移除，有網民將相關內容備份，並再次上傳至LIHKG討論區內，以相同標題發帖，同樣引起網民熱議。有網民分享早年來往日本的經歷，指日本地勤：「真係係閘口搵尺度，磅埋重，有啲人超重即刻叫佢寄艙（但好似無收錢）」。