有內地女生於小紅書以「國泰航空這位空少真的太噁心了」為題發文,指責一名空少疑似因乘客講普通話,而使用較差劣的服務態度,更有網民稱:「講普通話是末等公民」,忿忿不平。亦有網民認為空少只是遵從公司規矩,話題引起熱議,反應兩極。

國泰空少1舉動被陸女鬧歧視 網民反應兩極:講普通話是末等公民

事主於該貼文中提及,當時她準備離開飛機,使用普通話要求空少幫忙從行李架上取下行李箱時,該空少表示:「I don't speak in Chinese(我不會說中文)」。事主改以英語再次要求空少幫忙,空少聽聞後則以英語回覆:「I can't get it down only by myself, you need help(我不能只靠自己取下行李,你需要過來幫忙)」。

(圖片來源:國泰航空)

事主以「我......去......真的太噁心了」形容過程,並在貼文中標註國泰航空帳號,隨後引起網民關注。網民反應相當兩極,有網民認為按照事主形容,該空少懂得普通話,在下機時卻裝作聽不懂普通話,行為有歧視之嫌:「國泰這樣一點都不意外,在他們眼裏,老外(外國人)是一等,講粵語的是二等,講普通話的是末等」,引起逾400名網民贊同。更有網民加把嘴,留言表示:「他們連我這樣的土生土長廣東人都歧視......我不是廣州人而已但我的粵語沒問題啊!」

+ 12

有網民則從另一角度觀看事件,就空少拒絕幫助取下行李箱一事,認為空少做法沒有問題。該網民指:「大多數公司也是這樣教空服員的......而且其實空服員並沒有義務幫你搬行李。你搬不動的是可以托運的,所以他說的要你一齊搬沒毛病(沒問題)。」亦有前空中服務員留言分享:「公司培訓的時候就跟我們說要避免幫客人拿行李,因為這不在工傷保險的範圍內,受傷了只能夠自己承擔後果,所以他並沒有一口拒絕你不拿,而是請你跟他一起拿下來已經算很好了。」