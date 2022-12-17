有內地女生於小紅書以「國泰航空這位空少真的太噁心了」為題發文，指責一名空少疑似因乘客講普通話，而使用較差劣的服務態度，更有網民稱：「講普通話是末等公民」，忿忿不平。亦有網民認為空少只是遵從公司規矩，話題引起熱議，反應兩極。

國泰空少1舉動被陸女鬧歧視 網民反應兩極：講普通話是末等公民

事主於該貼文中提及，當時她準備離開飛機，使用普通話要求空少幫忙從行李架上取下行李箱時，該空少表示：「I don't speak in Chinese（我不會說中文）」。事主改以英語再次要求空少幫忙，空少聽聞後則以英語回覆：「I can't get it down only by myself, you need help（我不能只靠自己取下行李，你需要過來幫忙）」。

（圖片來源：國泰航空）

事主以「我......去......真的太噁心了」形容過程，並在貼文中標註國泰航空帳號，隨後引起網民關注。網民反應相當兩極，有網民認為按照事主形容，該空少懂得普通話，在下機時卻裝作聽不懂普通話，行為有歧視之嫌：「國泰這樣一點都不意外，在他們眼裏，老外（外國人）是一等，講粵語的是二等，講普通話的是末等」，引起逾400名網民贊同。更有網民加把嘴，留言表示：「他們連我這樣的土生土長廣東人都歧視......我不是廣州人而已但我的粵語沒問題啊！」

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有網民則從另一角度觀看事件，就空少拒絕幫助取下行李箱一事，認為空少做法沒有問題。該網民指：「大多數公司也是這樣教空服員的......而且其實空服員並沒有義務幫你搬行李。你搬不動的是可以托運的，所以他說的要你一齊搬沒毛病（沒問題）。」亦有前空中服務員留言分享：「公司培訓的時候就跟我們說要避免幫客人拿行李，因為這不在工傷保險的範圍內，受傷了只能夠自己承擔後果，所以他並沒有一口拒絕你不拿，而是請你跟他一起拿下來已經算很好了。」