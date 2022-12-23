據日本NHK新聞報道，3名香港男性遊客昨日（22日）於北海道美瑛町十勝岳行山時遇上暴風雪，北海道警方接報後前往搜救，當地傳媒今日（23日）證實其中1名男子死亡、1名男子受輕傷。

3港人北海道美瑛行山遇暴風雪1人死亡 熱門旅遊地年吸120萬遊客

據日本傳媒報道，12月22日下午12時30分左右，北海道美瑛町十勝岳登山口望岳台的監視員接獲1名香港男求助，表示他與同行的2名香港男子於行山途中失散。

當地警方接報後隨即前往救援，並於同日下午5時左右，在距離岳台山頂500米附近發現2名男子，但當時其中1名37歲男子已失去知覺，情況危殆，後來證實死亡。另外1名35歲男子則在救助人員陪同協助下自行落山，出現低溫症狀，沒有生命危險。

示意圖，非事發圖片。（tokachidakegeopark@Facebook）

據當地警方表示，3人均是來自香港的行山人士，12月22日上午6時30分左右由望岳山進入十勝岳，事發前他們身處標高1,300米的避難小屋，並於折返下山途中遇上暴風雪失散。當地警方又稱，搜救現場當時仍然下著暴風雪，而且能見度極低，將會詳細調查事件。

北海道美瑛向來是熱門旅遊勝地，據日本觀光局數據指，美瑛町每年遊客量達120萬人次，青池、白金溫泉等址是遊客必到的景點之一。其中，位於大雪山國家公園內的十勝岳是一座活火山，海拔高度超過2,000米，每年都吸引不少登山客前往，登山路線途中設有避難小屋、廁所等。