日本自由行生病、遇天災怎麼辦？一文了解求醫、檢測方式和注意點

日本相較於其他國家來說四季分明，擁有各種山川湖泊等等的自然美景與景觀，但是相對的也因國土位置與氣候等因素，時常碰到地震、火山爆發、颱風、大雨、暴風、大雪等許多自然災害與天災。

當災害來襲如果人正好在日本旅遊，而正好遭受到災害而導致傷病，這時候該怎麼辦才好呢？別緊張，今天LIVE JAPAN就要為大家解說如何尋找接受診治外國人的醫療單位，以及從掛號到支付醫療費用的流程與注意事項。



另外，如果擔心在日本確診的話該怎麼辦？文中還將說明在日本逗留期間疑似出現新冠肺炎的症狀，或是實際確診為陽性時該如何應對及處理的方式，有計劃來日本旅遊的你，先來了解相關資訊吧！（截至2022年9月20日的資訊）

在日本遭遇天災與災害時該怎麼辦呢！受傷、生病時尋找相關醫療單位的方法

在症狀加劇前趕緊前往醫院

日本的健保制度主要是讓受診民眾負擔一成至三成的費用，因此能讓一般人不必顧慮太多就診。而世界各國的保險制度也都不太一樣，有許多國家的醫療保險不像日本一樣是普通人都能加入的，且國外的救護車大多都須另外付費，並且會因醫院、醫師的不同而被收取不同醫療費，但共通點就是都很貴。

因此許多外國旅客在日本觀光期間若是受傷生病，也都盡量吃吃市面上販售的成藥了事，等到症狀變嚴重才到醫療單位就診，但是通常病情加劇之後醫療費用也會跟著變貴，甚至還可能影響回國日程或是併發傳染病等等。所以若是察覺不對勁的話還是不要拖延，趕緊前去醫院診治為妙。但是，在新冠肺炎疫情擴大時，有些診所會有無法接診的情形。

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醫療機構查找方式

（1）請帶團導遊、翻譯人員介紹

據觀光廳的調查約有五成的旅行業者都會在事前先找好醫療單位資訊，以免旅遊團中有人意外因傷病需要去醫院，有些業者更會陪著旅客一起到醫院去看診。不過這不代表在行程中所有地方都有能夠介紹的醫療院所，甚至也有可無法為旅客介紹醫療機構。

（2）請住宿設施的工作人員介紹

有些住宿設施只要向櫃檯人員講述自己的症狀，對方便會告知附近的醫療機構的所在位置，但要注意幾乎所有住宿設施都是不會陪同住宿客人前去看診的。

（3）請觀光案內所介紹

觀光案內所內準備了各種語言的資料情報，其中也包含了附近醫療機關院所的資訊介紹。另外日本政府觀光局JNTO所認證的外國人觀光案內所裡還時常有能夠對應外國語言的工作人員駐點，並且提供災害發生時各種交通機關的運行狀況、避難所開設狀況等資訊，是外國觀光客旅途中的得意靠山。

（4）請保險公司介紹（需事先購買海外旅行保險）

如果是已經先買好了海外旅行保險的話，只要向保險公司聯絡便能請對方介紹，若是加入了為訪日外國旅客設計的海外旅行保險並且至合作醫療機構看診的話，除了可以直接由保險公司支付醫療及藥事費用，不必自己帶著大把現金在身上之外，還提供語音通話口譯或是代為安排口譯人員，並且全額負擔此費用。

※部分地區醫療機構可能不支援非現金支付醫療費用

※藥材費等費用可能不支援非現金支付



（5）於網路上查找

日本政府觀光局的官方網站裡有提供搜尋能夠診治外國旅客之醫療院所的服務，搜尋時可以自己設定地區、醫院對應語言、診療項目等項目，且網站除了日語外還有英語、中文、韓文等多國語言。

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去到日本醫療單位時，掛號看診時需要哪些東西呢？

若是下定決心要到醫療機構就診的話，下列物品是記得一定要帶的：

．護照或是觀光船舶上陸許可書

．若已事先購買海外旅行保險的話需攜帶保險單

．現金或信用卡



另外還有些東西是如果有的話會比較方便，像是刊載單字與圖片的國外旅行手指書、寫有個人過敏物質、舊症、服用藥物或宗教的便籤等等，日本觀光廳網站上也有提供能讓外國旅客在日本醫療單位看診時有所幫助的導覽手冊，並且還有多種語言版本可以下載。事先準備好這些小工具的話也能讓看診過程更為順利。

在日本醫療單位看完診之後，相關的醫療費用支付方法是？

・支付醫療費用之流程

接著來說明一下大家最關心的受診及藥事費用付費相關事項。

(1) 於櫃檯確認支付方式

在醫療機構看診時可以到櫃檯去確認費用的支付方式，若是該醫療院所位於外國旅客較多的觀光地帶的話，通常除了現金支付外也可以用信用卡付費，但若是外國旅客較少的地區則大多只能使用現金支付。

(2) 已事先購買海外旅行保險時請確認保險公司付費方式

海外旅行保險的保險金額支付方式分為兩種，一種是患者或家屬需要先代墊這筆金額，日後再向保險公司申請，另一種則是直接由保險公司向醫療機構付費，所以在購買保險商品之前最好先確認一下保險金支付方式為何種類型。另外有些信用卡雖然有附帶旅行保險，但信用卡本身只能用來消費，無法當作診療費的補償支付方式，所以也需要先向保險公司詢問確認。

(3) 支付押金（保證金）

使用信用卡或現金支付。

(4) 診療完畢之後結帳

確認診療內容後會先需要支付看診費用，而若是領到處方籤則大多都是需要到別的藥局去領藥並額外支付藥事費用，即使是在該醫療機構內獲得處方，治療費用也是另外計算的。此外如果需要日語以外的診斷證明書的話，因為翻譯製作需要花上不少時間，所以是沒有辦法當日拿到的，大多會選擇後日郵寄的方式給予患者，而患者則必須事先支付這筆郵務費用。

・外國旅客必須全額負擔診治費用

很可惜地，外國旅客在日本看病的話自己必須全額負擔診治費。若是醫生經過判斷需要做詳細檢查、診斷甚至更進一步治療，該診治費用就會再往上疊加上去，如果還要安排口譯人員的話那此費用也會另外計算。因此如果是嚴重的病狀，那治療金額很可能會高得嚇人，所以推薦大家還是先購買好海外旅行保險以備萬一。

・錢不夠該怎麼辦…？

如果要付錢時發現錢不夠的話，可以用以下的方式先和醫療機構的人說明之再來想辦法。

(1) 提領現金

到便利店或是郵局的ATM用信用卡提領現金繳費。

(2) 請親友代墊

和同行旅伴或是住在日本的親友詢問是否能夠代墊此費用。

(3) 請大使館擔任保證人

沒有辦法提領現金也沒有能夠提供幫助的親友的話，只能向大使館詢問能否代為擔當保證人。

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在旅遊中疑似確診了？如何確認自己確診了？

有症狀時的處理辦法

根據「Japan Visitor Hotline」、「東京都發燒諮詢中心（東京都発熱相談センター）」的資訊，如果是跟有導遊同行的旅行團一起來日本，在停留期間內有發燒、咳嗽等疑似感染新冠病毒的症狀時，第一步並不是直接前往可以做PCR的醫療機構，而是要先通知導遊；如果沒有導遊同行需要打電話通報旅行社，或者是聯絡停留地點的自治體的保健所、新冠病毒諮詢中心（新型コロナウイルス相談センター）（各個自治體的名稱不同）。各個自治體的聯絡方式可參考※註1。可提供服務的時間及語言，依每個自治體都不相同，如果遇到只能用日文的自治體可通報「外國旅客電話客服中心（外国人旅行者向けコールセンター）（※2）」。

通報後會告知可以做PCR的醫療機構，這時才能到醫療機構做檢查，這是一般PCR檢測的流程，除非有醫生的許可，不然為了防止疫情擴大是不能到不同的醫療機構做檢查的。

呼吸困難、高燒、有糖尿病等病史的遊客請馬上通報「外國旅客電話客服中心（外国人旅行者向けコールセンター）（※2）」等待對方的正確指示。

此外，在入境日本前若沒有接種3次疫苗，或者依據出發國家、地區，也有需要隔離的情況，在隔離期間如果出現發燒、咳嗽等出現疑似感染新冠病毒的症狀時，需通報入國者健康確認中心（入国者健康確認センター）」（※3）。

（※１)

・有關新冠病毒的諮詢、醫療資訊、就診、諮詢中心的聯絡方式（日文）

・在日本就診、諮詢中心，以及多國語言的諮詢窗口資訊（簡單易懂的日文、英文、韓文、繁體字、簡體字、葡萄牙文）

參考）停留在東京時

東京都發燒諮詢中心（東京都発熱相談センター）（由護士、公共衛生醫師諮詢）

電話：03-6258-5780、03-5320-4592（24小時全年無休）

提供語言：日文、英文、中文、韓文、越南文、他加祿文、尼泊爾文、緬甸文、泰文、法文、葡萄牙文、西班牙文



參考）停留在大阪時

電話：http://ofw-oer.com/call/ 或者掃描QR碼，之後點選網頁上的「tourist guide」就會直接連到客服中心（7:00~23:00、泰語、越南語9:00~18:00）

提供語言：日文、英文、中文、韓文、西班牙文、葡萄牙文、泰文、越南文

（※2）外國旅客電話客服中心（外国人旅行者向けコールセンター）「Japan Visitor Hotline」

電話：050－3816－2787（24小時全年無休）

提供語言：英文、中文、韓文、日文



（※3）入國者健康確認中心

電話：03-6757-1038（電話語音）

網站（日文、英文、中文）：https://www.hco.mhlw.go.jp/followup/



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想自行快篩時

如果不想聯絡，想先自己檢查是否確診時該怎麼做？在日本有許多可以免費PCR的「PCR等檢查免費事業（PCR等検査無料化事業）」讓擔心自己確診但無症狀的人免費PCR，但依據2022年9月的資訊目前基本上只有居住者才適用，遊客不能免費PCR。

此外，如果在前往日本的飛機上發燒，或者是到日本後在機場內的紅外線測溫儀檢測到發燒，並經由日本醫生判斷有必要做「PCR檢查」時，就算是旅客也可以直接在機場免費PCR。

想確認自己是否確診有下列3個辦法，但就如同前述所說的，先不要自行判斷，建議馬上諮詢停留地點的自治體的保健所、新冠病毒諮詢中心（新型コロナウイルス相談センター）（※1），或者是「外國旅客電話客服中心（外国人旅行者向けコールセンター）（※2）」。

①自費到醫療機構做檢查

可以到醫療機構、PCR檢查中心做檢查，醫療機構的費用為2～3萬日圓；PCR檢查中心大約是5000日圓，可自費檢查的機構請參考（※4），但不是每一間都能使用外文。

（※4）可自費檢查的檢查機構一覽（只有日文）：點這裡

②自行購買快篩檢查

主要有2種方法可以自行檢查，一種是購買「抗原檢測套組（抗原検査キット）」，需要留意是否為日本認證的一般用抗原檢測套組，現在日本有4種國家認證的抗原檢測套組（※5），可以在網路等購買，購買時要挑選有標示「第1類醫藥品（第１類医薬品）」的檢測套組，如果使用沒有認證的檢測套組，由於沒有確認功能等所以檢測結果可能不準。

第2種是在藥局購買「醫療用抗原檢測套組（医療用抗原検査キット）」，有些自治體不承認日本沒有認證的檢測套組的陽性結果，購買檢測套組前須先跟自治體做確認，而且也不是所有的藥局都有販賣，事先可以參考※註6和註7。

（※5）日本認證的抗原檢測套組（2022年9月5日的資訊）

1. SARS-CoV-2 Rapid抗原檢測套組（SARS-CoV-2ラピッド抗原テスト）（一般用）【Roche Diagnostics株式會社】鼻腔黏液

2. Clinitest COVID-19 抗原迅速檢測套組（クリニテストCOVID-19 抗原迅速テスト）（一般用）【Siemens Healthineers株式會社】鼻腔黏液

3. HEALGEN COVID-19抗原迅速檢測套組（一般用）【TaKaRa Bio株式會社】鼻腔黏液

4. アンスペクトコーワ SARS-CoV-2（一般用）【株式會社醫學生物學研究所】唾液



（※6）有販賣醫療用抗原檢測套組的主要藥局

AIN藥局（アイン薬局）、Aisei藥局（アイセイ薬局）、Welcia藥局（ウエルシア薬局）、Qol藥局（クオール薬局）、Kirari藥局（きらり薬局）、Hello藥局（ハロー薬局）、日本調劑（日本調剤）、稻垣藥局（稲垣薬局）、Sakura藥局（さくら薬局）、Sogo藥局（そうごう薬局）、Drug Seims（ドラッグセイムス）、HAC Drug（ハックドラッグ）、Kusurino Aoki（クスリのアオキ）、V・drug（V・drug）、Cosmos藥局（コスモス薬局）、Kiraramirai藥局（きららみらい薬局）、Karugamo藥局（かるがも薬局）、Aeon藥局（イオン薬局）等，以下為一覽表（※7）



（※7）有販賣醫療用抗原檢測套組的藥局列表（2022年9月15日的資訊）

點這裡

在日本確診時該怎麼辦？

在醫療機構的檢測結果為陽性時，醫療機構會通報保健所，之後會接到保健所的通知，告知隔離期間和治療的方法，一般的情況下如果可以繼續待在入住的住宿設施、旅館的話就直接進行隔離治療；如果不行就需要移動到保健所介紹的隔離地點。

如果是在醫療機構檢測到陽性，回到住宿設施時盡可能搭乘「發燒、新冠病毒專用運送計程車（発熱・コロナ専用搬送タクシー）」，不過，發燒、新冠病毒專用運送計程車並不是由日本、自治體所管理的公家計程車，在選擇時需要事先調查好金額等。

如果是自行購買快篩檢測到陽性時，需通報停留地點的自治體的保健所，或新冠病毒諮詢中心（新型コロナウイルス相談センター）（各個自治體的名稱不同，上述的（※1）），等待隔離期間、治療方法的通知。

另外從住宿設施移動到隔離地點的方式各個自治體都不太一樣，有的是需要自行搭乘「發燒、新冠病毒專用運送計程車」，有的則會由保健所安排專用的防疫計程車。

根據2022年9月20日的資訊，如果在東京都確診為陽性，會有專用車輛到入住的住宿設施接送到確診者專用的住宿設施（移動費、住宿費為公費，個人不必負擔費用）。雖然其他的自治體也可以幫忙安排專用車輛、介紹隔離設施，但是否收費各個自治體都不一樣，需自行跟當下停留地的自治體做確認。

去日本醫療單位之前，先做好相關準備與知識吧！

日本因為自然災害頻發的關係，如今已對賑災救助有著充足的知識與準備，在醫療這塊政府也積極完善外國旅客的診治服務。因此若是有事先加入海外旅行醫療保險的話，就算碰上災害而傷病也能放心在狀況變得更加嚴重前就趕快先去看醫生了呀。

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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