HK Express突發推出曼谷平機票優惠！HK Express曼谷及清邁單程$68起，來回連稅最平$1,085起，即日起開始預訂，出發日期由2月1日至12月13日，暑假旺季都有份，有興趣的朋友記得去官網入手！

HK Express曼谷/清邁單程$68起！來回連稅$1,085起 暑假都有平

HK Express（香港快運航空）突發推出平機票優惠，今次目的地是泰國曼谷及清邁，單程只需$68起，來回連稅$1,085起！想飛泰國平玩平食的朋友不要錯過，情人節、暑假旺季都有份！

香港至曼谷來回連稅$1,085起

香港至清邁來回連稅$1,085起



以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

今次快閃優惠的出發日期由2023年2月1日至12月13日，根據記者今日（12日）在官網機票搜尋器查詢，平機票數量仍然有不少，而且航班時時間亦算不錯，可以早機去晚機返！

（圖片來源：Lisheng Chang/Unsplash）

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express 泰國機票優惠

價錢：單程$68起；來回連稅$1,085起

預訂日期：即日起

旅遊日期：2023年2月1日至12月13日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

