記者實測Visit Japan Web日本入境！做3步無需填紙、5分鐘即過關

日本入境要求及方法，記者直擊全過程！日本在入境手續在疫情後有好大轉變，與3年前大有不同，早前《好食玩飛》亦撰寫過Visit Japan Web超完整教學，今次記者實測使用Visit Japan Web入境日本的3個步驟，由過關到取行李只需約5分鐘！

日本旅遊Visit Japan Web過關記者實測！3步驟免填紙/5分鐘可過關

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本文內容包括：

1）Visit Japan Web登錄方式及使用方法

2）於日本過關時需準備的資料

3）未完成接種3針或以上受認可疫苗的人士注意事項



（好食玩飛攝）

日本現已完全開放外國旅客自由行及旅行團遊日，不過現時日本入境的方式已與3年前大不相同，月前日本亦以「Visit Japan Web」全面取代「My SOS」系統，網上資訊爆棚，難免令一眾計劃重遊日本的日本迷困惑。

記者是次以Visit Japan Web親身入境日本沖繩，成功實測只需3步，即可5分鐘內完成入境日本的過關手續，過海關時不但無需苦等，更比疫情前入境日本快捷不少！

日本旅遊Visit Japan Web過關【1】Visit Japan Web登記

大家事前需先準備個人電郵、護照正本及針卡正本（須為日本認可之疫苗），於Visit Japan Web的網頁登記個人資料。隨後，大家需於「檢疫手績事前登錄」中，上傳護照照片、填寫問卷以及上傳針卡照片。系統會即時作出核對，如核對未完成，整個頁面為紅色，一經核對完成後，頁面及二維碼將會變成藍色，即已完成「檢疫手績事前登錄」。

如未完成接種3針或以上受認可疫苗，則需於出發前72小時內完成核酸檢測，並將陰性結果上傳至「檢疫手績事前登錄」內。完成上傳後，二維碼亦會隨之轉為藍色。

日本旅遊Visit Japan Web過關【2】入境審查及海關申報

以往入境日本需於機上「填紙仔」——即填寫入境審查及海關申報表格，並於日本海關等待海關人員檢查。現時大家可事前於Visit Japan Web中，分別填好入境審查及海關申報的表格，獲取相應二維碼，即無需於機上或海關處慢慢填寫表格。

如果大家在出發前，沒有透過Visit Japan Web填寫入境審查及海關申報表，則可在飛機上向機組人員索取紙本表格填寫，再於到埗後向日本海關人員出示，並由海關人員協助檢對。

日本旅遊Visit Japan Web過關【3】保存二維碼及帶備針卡正本快捷過關

完成以上事前登記的手續，大家將會於Visit Japan Web獲得3個二維碼，分別為深藍色（檢疫手績事前登錄）、黃色（入境審查）及淺藍色（海關申報）。

（Visit Japan Web截圖）

到埗後，大家可連接數據服務以便出示二維碼。下機後，大家可按照工作人員的指示前進，並於3個海關櫃枱中，按照Visit Japan Web由上至下的次序，分別出示3個二維碼，一「嘟」即可完成手續。記者實測完成3個二維碼檢查過關，再到行李輸送帶，整個過程只需約5分鐘，而且沿路有工作人員從旁協助，簡單快捷。

更詳細Visit Japan Web入境旅遊教學可瀏覽：

Visit Japan Web

網址：https://www.vjw.digital.go.jp/

