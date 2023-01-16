HK Express日本、韓國航班最新安排！日本及韓國近日分別宣布設入境限制，HK Express最新取消部分日本及韓國航班安排，包括東京、大阪、沖繩、釜山及濟州的航班，準備出發去當地旅遊的朋友要留意了！

HK Express取消2月日本+韓國航班！包括東京/大阪/沖繩/釜山/濟州

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HK Express宣布取消部分於2023年2月1日至16日來往香港至日本的航班，受影響目的地包括東京、大阪及沖繩，詳情如下：

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩

UO820：2023年2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日



目的地：大阪-關西

UO688：2023年2月3日、10日

UO898：2023年2月2日



目的地：東京-羽田

UO622：2023年2月1日至16日



目的地：東京-成田

UO646：2023年2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日

UO650：2023年2月1日、8日、15日



由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩

UO821：2023年2月11日、13日、15日



出發地：大阪-關西

UO689：2023年2月10日



出發地：東京-羽田

UO623：2023年2月10日至16日



出發地：東京-成田

UO647：2023年2月11日、14日、16日

UO651：2023年2月15日



（圖片來源：HK Express）

因航班取消而受影響的旅客將會收到電子郵件及短訊通知，可以選擇訂單全額退款；或免費更改出發日期或時間，但原定目的地不變，亦需受機位供應限制。有關申請需於原定出發日或之提交，亦必須於2023年6月30日或之前出發。詳情請向航空公司查詢。

另外，由於現時香港往南韓之航班只能降落仁川國際機場，HK Express宣布取消所有於2023年1月22日至2月28日往來釜山及濟州之航班。

因航班取消而受影響的旅客將會收到電子郵件及短訊通知，可以選擇退還已繳付之費用；或免費更改出發日期或時間，但原定目的地不變，亦需受機位供應限制。有關申請需於原定出發日或之提交，亦必須於2023年6月30日或之前出發。詳情請向航空公司查詢。