Visit Japan Web教學懶人包｜網上申請5步完成　QR code秒通關

Visit Japan Web教學2026登記步驟一文睇！貴為港人的鄉下，日本絕對是百去不厭！不過入境前還是有些手續要辦理！現時入境日本，只要以Visit Japan Web登記，就可用1個QR Code一併完成入境、清關手續，節省更多時間！本文將會一步步教大家完成，出發日本前，記得準備準備。



Visit Japan Web教學懶人包2026

Visit Japan Web是由日本厚生勞動省開發的系統，現時入境日本的旅客可以使用Visit Japan Web提交入境審查及海關申報的電子表格，以代替填寫實體表格。

甚麼是Visit Japan Web？

Visit Japan Web早於2021年推出，具有「入國審查」、「海關申報」及「檢疫」功能，旅客可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要花時間再「填紙仔」，過關時出示Visit Japan Web頁面就可以節省入境時間！

Visit Japan Web現時於7個機場適用，當中包括新千歲機場、成田國際機場、羽田機場、中部國際機場、關西國際機場、福岡機場以及那霸機場，往後會逐步擴展至其他機場。

福岡機場（圖片來源：FB@福岡空港）

根據日本當局的建議，大家應該於出發前兩星期開始填寫Visit Japan Web的表格，並需於預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄。

關西紅葉（圖片授權：FB@Orange Sun）

入境日本5大登記步驟

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

在Visit Japan Web填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後，就代表成功建立Visit Japan Web帳號。

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.1】在Visit Japan Web建立帳號後，就可以填寫「本人資料」。首先，確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等）。如希望使用「免稅QR碼」點選「是」。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.2】登記護照信息，使用「使用相機讀取」按指示拍攝護照上臉部照片的頁面或「自行輸入」登記護照資料。護照有效期少於6個月，將根據期限顯示警告信息。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.3】登記基本資料，按Visit Japan Web指示填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼。（輸入資料後，往後在「輸入入境・返回日本的手續」可以直接引用資料）

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.4】按「下一步」，確認資料無誤再按「登錄」，完成填寫「本人資料」部分。

注意：如與小朋友或長者同行，亦可以點選新增同行家人，在Visit Japan Web填寫同行家人相關資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.1】在Visit Japan Web「登錄入境」點選「登錄新的入境、回國預定」，如果之前已經有登記過，將會出現3個選項，「沿用已登錄的資料」、「引用申請簽證時的資料」「不沿用並繼續登錄」，新行程請點選「不沿用並繼續登錄」。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.2】於Visit Japan Web填寫旅行名稱（非必填項目，如不填寫，系統會自動默認為抵達日期）、抵達日期及航班資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.3】填寫抵達日本後的居住地點（酒店地址）及電話號碼，完成後按「確認輸入內容」。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.4】確認資料無誤，按「登錄預定」完成新增行程

Visit Japan Web教學【4】填寫入境日本的手續

在Visit Japan Web版面點選「返回入境、回國手續」，填寫入境資料，包括「檢疫（確認健康狀態）」及「入境審查以及海關申報」

【4.1】填寫「檢疫（確認健康狀態）」資料，然後確認與健康狀態相應的指引。

Visit Japan Web教學【4】填寫入境日本的手續

【4.2】填寫「入境審查以及海關申報」資料。

注意再入國者不需要登錄入境審查（外國人入境記錄），只需登錄海關申報（攜帶品、後送物品申報）。如已經填寫預訂「登陸入境、回國預定」部份，「登錄基本資料」相關資料會自動導入。

Visit Japan Web教學【4】填寫入境日本的手續

【4.4】確認輸入內容後按「登錄」，繼續填寫海關申報。

Visit Japan Web教學【4】填寫海關申報

【4.5】完成後返回Visit Japan Web主頁，點選「入境審查及海關申報」下的「顯示QR碼」，就會見到入境審查及海關申報需要的Visit Japan Web QR Code。

Visit Japan Web教學【4】填寫入境日本的手續

Visit Japan Web教學【5】新增免稅QR Code（入境後申請）

Visit Japan Web亦具備「免稅QR碼」功能，提前完成註冊即可在支援讀取免稅QR碼的商店購物，免稅時無需再向店員出示護照！惟目前未有太多商店支援服務，建議去掃貨時最好還是帶備護照，避免因沒有護照而無法免稅！

【5.1】主頁點選「在日本停留期間的手續」，點選「建立免稅QR碼」

Visit Japan Web教學【5】新增免稅QR Code（圖片來源：Visit Japan Web）

【5.2】拍攝入境日本時海關人員貼在護照內的「上陸許可證」，對準掃碼框系統就會自動讀取QR碼。

Visit Japan Web教學【5】新增免稅QR Code（圖片來源：Visit Japan Web）

【5.3】完成登錄後，就可以在免稅店購物時出示（不可使用屏幕截圖）

Visit Japan Web教學【5】新增免稅QR Code（圖片來源：Visit Japan Web）

Visit Japan Web QR Code快速入境通關程序（羽田機場第二航廈適用）

東京羽田機場第二航廈設立的自助辦理入境手續機KIOSK由2024年4月1日開始開放為全日使用。只需要預先登記Visit Japan Web，索取入境審查及海關申報QR Code，入境日本時就可以使用自助入境手續機KIOSK完成入境程序，有效節省人工審查的時間。

羽田機場第二航廈有快速通關自助機。（圖片來源：Japan Customs）

東京羽田機場第二航廈入境審查櫃檯前，設有自助辦理入境手續機KIOSK，只需要預先在Visit Japan web QR Code，即可在KIOSK機完成(1)掃描Vist Japan Web QR Code、(2)掃瞄護照、(3)掃瞄指紋、(4)拍攝照片、(5)確定提交入境紀錄表、(6)確定提交入境審查及海關申報表。

👇STEP BY STEP教你用Visit Japan Web 在羽田機場快速通關👇

經KIOSK機完成入境手續後，可以經快速通關通道進行入境，只需向職員出示護照確認後，即可入境領取行李。領取行李後，亦可以利用專用通道離開，通過電子申報閘機時，臉向前方緩慢通行即可（即使使用專用通道，仍有機會被抽中以人手檢查行李）。

Visit Japan Web QR Code 使用海關電子申報通道

雖然目前只有羽田機場第二航廈設有自助辦理入境手續機KIOSK，不過日本7個主要機場都設有海關電子申報通道，也能有效縮短入境輪候時間。

旅客入境時可以使用海關電子申報機，掃瞄Visit Japan Web QRcode及護照，並確定提交海關申報表，海關電子申報機會顯示使用專用通道或人工檢查櫃檯。如無需人工檢查，領取行李後利用專用通道即可離開（通過電子申報閘機時，臉向前方緩慢通行即可）。

👇STEP BY STEP教你用Visit Japan Web 在使用海關電子申報機👇

（全文完）